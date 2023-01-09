加里夫巴利掛靴 生涯5奪歐聯 領威爾斯闖歐國盃4強重返世盃舞台
撰文：陳智深
出版：更新：
威爾斯國家隊隊長、曾效力西甲班霸皇家馬德里及英超球隊人熱刺的名將加里夫巴利（Gareth Bale）宣布掛靴。
現年33歲的加里夫巴利，在社交平台發布退休訊息。他在文中表示，「經過一輪深思熟慮，我決定即時從球會及國家隊層面引退。我為能夠實現夢想，參與我喜愛的運動感到很幸運，我經歷過超過17個職業球季達到高峰，難以再複製，是時候向人生下一章邁進。」
巴利在社交平台公布掛靴：
巴利出身自英超球會修咸頓青訓，2006年在修咸頓開始職業生涯，一年後被熱刺挖角，效力求年由後衛打到變前鋒，成為香港球迷暱稱「大聖爺」的一代快翼。
2013年更上一層樓，以破世界紀錄轉會費1億歐元轉投西甲班霸皇家馬德里，與C朗拿度及賓斯馬組成「BBC」強大的鋒線，加盟首季（2013/14）即取得歐聯冠軍，其後再4度在歐洲登頂； 並取得3次西甲冠軍。為皇馬上陣258次，射入106球。
2022年世界盃前半季，巴利為保持狀態踢世界盃，曾赴美職大聯盟（MLS）加盟FC洛杉磯，上陣13次入3球。
國際賽生涯方面，巴利自2006年起已入選威爾斯大國腳，最大成就是帶領威爾斯2016年殺入歐洲國家盃4強；2021年巴利以隊長身份，再領國家隊出戰歐國盃。其後在2022年再領威爾斯闖過外圍賽，自1958年後再度殺入世界盃決賽周。巴利為威爾斯上陣111次，射入41球。
世界盃︱英格蘭對威爾斯巴利半場被換出 網民改圖恥笑去打高爾夫世界盃｜威爾斯負英格蘭包尾出局 加里夫巴利承諾一直為國踢下去世界盃人物誌｜威爾斯神將加里夫巴利 將傑斯一代不可能化為可能世界盃2022｜威爾斯形勢被動必須贏英格蘭 巴利：前路肯定是困難世界盃2022｜加里夫巴利關鍵12碼搶回一分 賽後豪言「捨我其誰」世界盃2022｜加里夫巴利「自導自演」12碼 威爾斯劣勢下逼和美國世界盃2022｜威爾斯隊長加里夫巴利信心十足 可踢足3場90分鐘世界盃2022｜巴利被禁打高爾夫球 威爾斯主帥：時間緊逼專心備戰美職聯︱加里夫巴利黃金左腳開齋 網民錯重點針對另一人美職聯｜巴利地標登場後備入替 賽後透露首戰難以適應的一件事加里夫巴利轉戰美職聯拒絕養老 豪言領軍捧盃最快本周末上陣