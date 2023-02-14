歐聯｜PSG鬥拜仁前又傳內訌　尼馬直認與高層嗌交：要找出內鬼

巴黎聖日耳門擁有三大球星美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）、尼馬（Neymar，又譯：內馬爾）和麥巴比（Kylian Mbappe，又譯：姆巴佩），然而有傳這支法甲豪門今夏或會放走尼馬，美斯亦未必留隊。

同時，尼馬對於與PSG顧問甘波斯（Luis Campos）爭執的傳聞也直認不諱，更令他離隊的傳聞甚囂塵上。尼馬更關心的是：「為何每到關鍵時刻，才出現這些傳聞？」



巴黎聖日耳門上周作客1：3不敵摩納哥後，有消息指尼馬一度與甘波斯爭執。周一舉行、PSG對拜仁慕尼黑的歐聯16強賽前記者會上，尼馬對此直認不諱：「當時是有些討論，而我們意見相左。我們的確吵了一架，但這並不罕見，我也會跟我女友吵架呀，但我們仍然在一起。」

尼馬認為隊內爭執很正常，更要關注消息是如何流出。（路透社）

他指出，足球「並不總是只得愛與友情」，「我們互相尊重，但總會有意見不合的時間，而當中的討論能幫助大家改進。我們不習慣輸波，所以輸波的時候，我們自然心情會不好，但這也是成長的一部份。」

尼馬更關注的是消息如何流出，「有時有些人懷着惡意，去將消息洩露給媒體，而且很快就會傳開，這種事往往在球季的關鍵時刻發生。老實說，我不知道要如何處理，這也不是我的責任，我只是個球員，但這種事令我和我的教練們很困擾，所以我們要找出（洩露消息的）源頭。」

尼馬認為每到關鍵時刻，便有球隊的負面消息流出，是有人洩密。（路透社）

這位巴西球星進而強調，球隊上下都朝着同一目標進發，「我可以保證的是，很多透過媒體流出的消息都是假的，只有少許是真的。」

然而在尼馬坦承衝突後，法國媒體Foot Mercato隨即報道，雖然尼馬的合約到2027年才屆滿，但PSG已準備好放人，報道指尼馬在去年8月因「十二碼事件」與麥巴比關係緊張，加上早前敗予摩納哥後的行徑，PSG管理層已決定在季尾讓他離隊。

美斯（右）會否留在PSG仍是未知之數。（路透社）

至於另一位球星美斯，在世界盃後一直有傳他會與PSG續約，PSG方面也曾公開稱雙方談判中，但至今一直未落實，報道指美斯正重新考慮、且傾向不留隊，而PSG正在苦等他的回覆。



不過美斯的合約今夏便會屆滿，意味到時他和尼馬兩大巨星或同時離隊。英國《每日鏡報》指，巴塞隆拿極度希望美斯回巢，惟美斯一直拒絕接聽負責談判人士的電話。