歐聯｜車路士6億歐元新兵不及他一人 多蒙特新星極速狂奔60米制勝

自安素費南迪斯（Enzo Fernández ）加盟車路士後，表現穩定，不乏正評，但這名「1.2億先生」今仗卻變成觀眾，都是拜多蒙特的新星艾迪耶米所賜。

21歲的艾迪耶米，今仗由後半場推進殺入對方禁區，再一箭定江山，助多蒙特在歐聯16強首回合先拔頭籌，以一球擊敗車路士。



歐聯16強首回合，多蒙特主場鬥車路士，「車仔」繼續以豪華陣容應戰，安素費南迪斯﹑梅迪歷及祖奧菲歷斯等貴價兵悉數正選。車路士曾經由堤亞高施華「建功」，原來這名巴西中堅用手將皮球送入網，其後祖奧菲歷斯起腳中楣。

祖奧菲歷斯上半場起腳曾經中楣。（路透社）

艾迪耶米速度爆過安素奠勝

下半場中段，車路士一次角球攻勢，多蒙特成功解圍，最前點的艾迪耶米（Karim Adeyemi）在後半場接應再推進，防守的安素費南迪斯不敢輕舉妄動，直至進攻三閘線左右，這名多蒙特新星決定發揮自己的速度，大力一推爆過安素，對方想拉都拉不住，其後再順勢一推扣過阿列沙巴拿加，送入空門，攻入全場唯一入球，結果多蒙特以一球擊敗車路士，先拔頭籌。

艾迪耶米攻入全場唯一入球，助多蒙特主場奠勝。（路透社）

艾迪耶米狂奔60米後建功，除了助多蒙特奠勝外，同時令車路士天價新兵安素變「觀眾」。這名21歲的德國新星坦言，早已下定決心扭過安素，「入球前的唯一想法就推過他（安素），其後再推過門將，又帶一點幸運成份，或許這就是新一年的運氣。」

艾迪耶米表示，開局踢得不太順，幸好在隊友努力下才能捱過來，又指他能夠以入球助球隊勝利是至關重要，並十分高興。

艾迪耶米以速度爆過安素後，再推過阿列沙巴拿加建功。（路透社）

今仗戴上隊長臂章領軍的祖迪比寧咸（Jude Bellingham），直言艾迪耶米是難以防御的，「我對他（艾迪耶米）單對單時十分有信心，很少球員可以阻止他，尤其是他的速度，如今他已熟習了球隊，加上他的狀態，他只會愈踢愈好。」

比寧咸（右二）直言對艾迪耶米的單對單能力十分有信心。（路透社）

鐘愛海賊王和非洲食品的艾迪耶米

艾迪耶米的名字，甚為陌生，他出生自慕尼黑，青年軍時代曾效力拜仁，其後輾轉下在2018年加盟薩爾斯堡，然後再升上一隊，上年夏天獲多蒙特的垂青，回歸德甲。

艾迪耶米的社交網站帳戶頭像，並非他本人，而是日本漫畫《海賊王》主角路飛的相片。他對《海賊王》不僅於此，艾迪耶米更曾經展示自己的護脛，印上自己名字的同時，亦有一隻是印上路飛及德國隊的隊徽。

艾迪耶米是《海賊王》的忠實擁躉。（Reddit截圖）

艾迪耶米以速度爆過安素，賽後有記者打趣地問他，究竟是什麼令變得如此快，艾迪耶米說是一種非洲食品——父親是尼日利亞人的艾迪耶米，喜愛吃一種叫「富富」（Fufu）的傳統非洲食品，以木薯及大蕉等攪拌而成。

艾迪耶米上年夏天回歸德甲，加盟多蒙特。（路透社）

英超第24輪直播賽程：

英超第24輪直播賽程。（01美術製圖）

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