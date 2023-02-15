歐聯｜熱刺輸波但最弱一環製造驚喜　年輕防中組合臨危受命獲盛讚

熱刺在歐聯16強首回合主場以0：1不敵AC米蘭，但兩位年輕的防中柏比沙亞（Pape Matar Sarr）及奧利華史基普（Oliver Skipp）獲得好評。



熱刺今仗中場人手短缺，賓坦古亞膝傷長「唞」，比蘇馬足踝受傷，賀積查治停賽，主帥干地不得不信任年輕人，派22歲的史基普及20歲的柏比沙亞拍檔踢防中。干地賽前都叫隊友好好照顧兩名新人，幫他們面對歐聯淘汰賽的作客氣氛及壓力。不過，干地似乎多慮了，他們踢得比其他師兄還要好，甚至稱得上為熱刺發揮最好的一環。

22歲史基普正選上陣。（Getty Images）

史基普之前在歐聯都有後備上陣，今仗16強首次正選，至於柏比沙亞的大賽經驗更淺，今場首次歐聯披甲。兩人沒有怯場，攻守兼備，獲得球迷及傳媒的肯定。英國網媒football.london給予兩人同得8分，並列全隊最高分。

中場雙子星同獲英媒大讚

該傳媒讚賞史基普「他是球隊在球場中央的主力，能夠閱讀球賽，作出多次攔截，看起來比真實年齡成熟」。football.london對柏比沙亞的評價更高，「這是他的歐聯處子戰，與一位年紀比他僅大一點的隊友拍檔，踢起來舒服及冷靜。他近乎得到9分，他是熱刺今場的最佳球員」。

《倫敦標準報》同予柏比沙亞8分，是全隊中最高分，並大讚他在歐聯處子戰表現突出，而且「冷靜自若，傳球乾脆利落」。該報給史基普7分，評語亦正面，獲讚：「搶截力強、用球聰明」。

史基普及柏比沙亞之前只試過在足總盃對樸茨茅夫一起打過正選，那場熱刺小勝1：0。

塞內加爾中場柏比沙亞在2021年從梅斯加盟熱刺。（Getty Images）

前熱刺中場贊拿斯（Jermaine Jenas）今仗擔任評述員，他盛讚兩位後輩：「焦點在兩人身上，他們都知道的。在這個時代，被評頭品足是難以避免的。平心而論，他們的表現自信勇敢。在我看來，在今場比賽中，他們是亮點，尤其是沙亞，看看他的傳球以及侵略性。」

另一位評述員里奧費迪南（Rio Ferdinand）說：「如果你是年輕球員，你希望加入一支穩定的球隊，球隊有信心又方便年輕人融入。不過，他們身處在一支充滿漏洞及不足的球隊。在過去幾周甚至幾個月，他們不斷聽到球迷的聲音。加入這樣的球隊是困難的，尤其今場是在聖西路舉行的歐聯，所以必須給予兩人大大的肯定。今場肯定可以提升這兩名年輕球員的信心，有助他們在這間球會發展。」