01球評｜PSG踢半個鐘好波反映結構性問題　變成麥巴比一人球隊

拜仁慕尼黑在歐聯16強首回合，作客以1：0擊敗巴黎聖日耳門。比賽可以分為兩部分，以57分鐘基利安麥巴比入替為界線，前半段拜仁佔盡優勢，壓住PSG圍攻，後半段麥巴比領軍反撲，以速度一次又一次刺穿拜仁防線。誇張一點說，有與沒有麥巴比的PSG是兩支完全不同的球隊。



有麥巴比的PSG脫胎換骨。（Getty Images）

由於麥巴比剛傷癒，今仗先列後備，PSG排出4-4-2陣式，由美斯及尼馬兩位老將攻堅。PSG中場支援不足，美斯及尼馬有組織力但欠速度，尤其尼馬今場表現令人失望，有點急躁，傳帶時機欠佳，如同進攻黑洞。不知是PSG有意為之，還是逼於無奈，他們在上半場縮後防線，踢得較保守消極。

尼馬踢得不太好。（Getty Images）

拜仁主帥拿高士文賽後提到這一點：「很少見PSG的防線收得那麼後，或者是因為他們的近況，亦可能是麥巴比缺陣。」在麥巴比入替前，拜仁有10次攻門而PSG僅得2次，而在麥巴比入替後，雙方射門次數打成7：7平手。

拿高士文也想不到PSG一開始縮得那麼後。（Getty Images）

PSG主帥加迪亞聲稱，頭1小時的困境在他預計之中，他賽後說：「我們踢了1小時艱辛的比賽，對手剝奪了我們的控球權，他們的控球非常多。我們預計了這場面，我們的正選陣容欠缺深度，都估計對方可能從高位施壓，而事實確是如此，我們很難帶波上去。」加迪亞表示，夏基美受傷退下火線，亦影響了PSG的側擊能力。

京士利高文當選今場最佳球員。（Getty Images）

拜仁在53分鐘由京士利高文開紀錄，到57分鐘，今場比賽的分水嶺出現，麥巴比入場踢左翼，與尼馬及美斯攻堅，整支PSG判若兩隊，好像踢了近1小時終於找到靈魂一樣。麥巴比的速度一再撕破拜仁防線，連帶激活了PSG左閘紐奴文迪斯，這位葡萄牙守將也展現衝擊力。

加迪亞表示這是他們計劃中的部署，他說：「我們在上半場陷於困境，但我們還有另一個計劃，因為我知道可以用麥巴比了。不幸地，當我們打算變陣調動時就失了一球。這是打擊，儘管以頭1小時的表現拜仁值得入球。」

麥巴比入替後，PSG左閘文迪斯亦踢得生龍活虎。（Getty Images）

拿高士文則這樣形容麥巴比對形勢的改變，他說：「當麥巴比入場，整個球場的氣氛不一樣，喚醒了其他球員。我們需要施加更強壓力，做更多防守。有兩次防守我們做得不好，幸好兩次都越位了。」

麥巴比入替後，先有一次補射入網，但他越位在先。之後，左閘文迪斯高速落底傳中，麥巴比接應射入，但文迪斯越位在先，入球也無效。

「有麥巴比的PSG一定比沒有麥巴比的強。」拿高士文說：「我們主導形勢，踢得較有侵略性。到最後，我們無法保住控球權，對PSG施加不夠壓力。我們給予對方太多空間，幸好麥巴比食『詐糊』越位，還有柏華特封到美斯的射門。不過，從數據上，我們是佔優的一方。我們本應可以入到第二、三球。」

麥巴比以為幫球隊追平，其實食了「詐糊」。（Getty Images）

拜仁今場佔55%控球，射門比PSG多8次，全隊跑動距離有118.3公里，比PSG多8公里，幾乎比對方跑多一個人。拿高士文滿意拜仁整體表現，這是晉級的第一步，還要踢好3月初次回合的主場比賽。

加迪亞表示在麥巴比入替後，PSG踢到隊形，展現應有實力，他說：「在最後25到30分鐘，我們踢得更有速度及深度，球員之間更有連繫。麥巴比與尼馬有互動，美斯也加入進來，文迪斯也有參與。可惜，我們在右路無法做到類似的東西。」

加迪亞說：「我們有兩三次機會，但可惜不足夠，但最後半小時的表現給予我們希望。」加迪亞說：「失望是一定的，但我們知道今場沒有球隊晉級，也沒有球隊被淘汰。我們要看看未來3周球隊的狀況，希望我們能回復狀態，可以『夫添』踢足全場，踢出今仗最後半小時的水平。」包括今仗不敵拜仁，PSG已經錄得3連敗。

加迪亞認為最後半小時的好表現，給予球隊反敗為勝的希望。（Getty Images）

麥巴比說：「所有球員都要健康，睡得好、吃得好。我們有能力作客踢出水準。如果我們更進取，他們就會踢得不舒服。」

拜仁首回合雖然領先，但從最後半小時來看，他們未能壓制得住麥巴比，拿高士文需要好好想一想辦法，否則分分鐘由贏變輸。或者他可以看看世界盃上各隊應付麥巴比的方法參考參考。

PSG今仗反映的是結構性問題，儘管中場已經換血增兵，但欠缺創造力，跑動不足。他們鋒線上人員功能較單一，雖然有美斯及尼馬，但衝擊力稍遜，沒有肯跑肯撞之人。長此下去，PSG會變成一支依賴麥巴比的球隊，若果麥巴比不心灰意冷離隊的話。