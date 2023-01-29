我的名字・陳佩琦｜別讓學界成為生涯巔峰　百米女飛人的成長記

在每個界別，總有些名字，街知巷聞。

但有些人，名字不大，做的事情亦不普遍；在香港體壇也一樣，惟他們看不見非不存在。這些名字，卻值得香港人一一記住。



【陳佩琦專訪】陳佩琦，短跑運動員，專項100米和200米。（鄭子峰攝）

2017年，16歲的陳佩琦以11.85秒追平香港女子100米青年紀錄，與林安琪寫下的香港紀錄11.62秒，只差0.33秒。

「我細個天真地以為練1年就可以快0.5秒。」佩琦笑道。

現實是，5年後的今天她沒有如願地跑快了，更在經歷DSE、傷患、疫情後，跑出一個令自己難堪的12.8秒。

成長的過程很痛，卻也讓佩琦堅信自己其實從未動搖。



陳佩琦在2017年依然是學界焦點，當年中四的她，在港九區學界D1田徑賽中追平香港女子100米青年紀錄，兼為德望學校一口氣奪下3面金牌，當時她在訪問說，未來要成為香港（成年）紀錄保持者。隨後佩琦發展順利，更於2018年首次參加亞運。

然而5年過去，當天訪問和關注度不絕的她，卻苦笑說想要低調，皆因她正面對跑步生涯14年來首次「逆風」。

前學界飛人 VS 12.8秒

「前一、兩年真的不想做訪問。」佩琦苦笑道，即使有訪問的邀請也很想婉拒，因為那時「出盡奶力」也只能跑出12.8秒，比個人最佳的11.85秒慢了足足1秒的，「（不想接受訪問是）覺得自己不值得。我很現實的，感覺自己作為運動員若沒有成績，好像講什麼都沒有說服力。」她每次說出「12.8幾（秒）喎」時，大眼睛都睜得更大。

【陳佩琦專訪】一度像是被困，走不出時間的陷阱。（鄭子峰攝）

由中六學界失金，到為了準備DSE而停練，好不容易畢業，以為到大專是時候江山再起，「DSE後，我（100米）跌到12.8幾（秒），用了半年練到12.15（秒），那時候想追全職標（準）的12.12（秒），卻逼得太緊，導致腰勞損、大腿拉傷。」佩琦憶起當時會食止痛藥跑，未料又遇上疫情，轉眼便3年。「我記得以前有過人問我：『生涯有沒有走過低谷』，作為一個沒有經歷過風浪的小朋友，以為少少腳痛已經是低谷，直到今次才真正知道什麼叫做低。」

原來1年快0.5秒不是必然，原來3年就足夠跌落低谷。

表現差只知道要跑卻又害怕跑

跑手要進步，不外乎規律訓練，及由比賽中汲取經驗，但疫情下遑論比賽，連練習場地都封閉。「疫情3年，我想⋯⋯（跑過）10場比賽吧，以前Junior（青年軍）一年都10多場，（疫情時）沒有比賽和場地，只好自己落街跑下。」但強度不可能比得上真正訓練，只是有得「郁下」。看着成績由11.85秒跌到12.8秒，難以面對，她只好不斷逼迫自己跑、跑、跑。

但只管跑，根本沒有解決過問題，疫情緩和，比賽逐漸復辦，佩琦終於要面對自己，她變得害怕走上賽道。

「以前（狀態）點跌，都不會跑出12.7幾、8幾（秒），所以我不想比賽，不想讓人看到我的成績，感覺連要去比賽都好像很難為我自己。」佩琦捏了捏盤坐着的小腿，續說：「是的，不想面對所以不想比賽。」她自嘲雖為學生運動員，但讀書從不是強項，跑步就是多年來的信心來源，但到那一刻，那份自信也崩解了。

【陳佩琦專訪】前學界女飛人，曾為德望奪得多面金牌。（鄭子峰攝）

【陳佩琦專訪】升上成年比賽，卻一直未能跑出好成績。（鄭子峰攝）

停一停，諗一諗

佩琦的媽媽雖然不了解田徑，只知道不忍女兒因此而整天苦惱抑鬱，跟她說，若成績一直不改善，「何不選擇退役」？

「媽媽說我都已經擁有青年紀錄，沒有必要再辛苦去追一個香港紀錄吧。」媽媽叫她放棄，但那句「香港紀錄」卻如當頭棒喝——佩琦終於意識到自己想要的是什麼：「我想破香港紀錄的心還在，只要改善成績我就能成為香港前幾名了，所以我仍不想停。」

她回憶學界的點滴，說起以前中學像是康莊大道，只管向前跑，從不用思考，「現在好多事都迫你去思考，例如，還要不要跑下去？」

【陳佩琦專訪】由不思考到自己想通，才是成長和突破的關鍵。（鄭子峰攝）

選擇了繼續跑，然後呢？

然後她開始想得更遠：自己為了什麼而跑？要跑到香港紀錄的話要達成什麼？怎樣才可以達成？……漸漸地，她學會從不同方面思考，比起「做」，更學會去想「做什麼」和「怎樣做」——大概是我們常說的「開竅」。

她接連檢視了自己的技術、飲食計劃和體能訓練，期望逐點擊破，她坦承自己基本功不好，「大概叫只靠天分」，但教小朋友的跑班更讓她明白「死跑爛跑」不是辦法：「小朋友只知道要向前跑，但有些跑法會很浪費力氣，例如起跑抬頭，衝足100米一定會無力，但其實可以低頭跑多幾步，只在最後80米加速，有些動作執下都會幫助好大。」

【陳佩琦專訪】比起學界時期，陳佩琦自嘲現在更像一個運動員。（鄭子峰攝）

除了技術，陳佩琦的另一改變是身形——她比起中學時結實得多，手臂和腹肌的線條明顯得讓同為女生的我都忍不住稱羨，她道：「日常都只是食雞胸食蛋 ，一星期1至2餐自己喜歡吃的。」炸雞和零食難以抗拒，但她更想早日突破，除了調整飲食令身體更輕盈，也加入重量訓練，幫助肌肉發力穩定，減少力量不足對關節的負擔。

【陳佩琦專訪】曾經灰心過，卻未曾想過放棄。（鄭子峰攝）

陳佩琦終於慢慢找回了應有的節奏——在2022年完季前的最後一個比賽「香港田徑系列賽四」中，她以12.1秒成績奪得女子公開組100米金牌，是四年來第一次於系列賽奪金。

整個蛻變的過程中，佩琦不僅找回了一點速度，更找回一點信心，即使面對旁人問出她從前最怕的問題，例如：「你是不是香港最快？」她也可以從容回應：「不是，我現在不是，但希望以後是。」接受甚至學會自嘲：「我跑得好慢。」

是「開竅」，更是「成長」。

【陳佩琦專訪】堅信自己可以從谷底反彈的勇氣。（鄭子峰攝）

【陳佩琦專訪】反思停一停想一想的重要性。（鄭子峰攝）

四年來首次於系列賽奪金

原來追0點幾秒、追回以前的自己，可以很費力，更何況是朝思暮想的香港紀錄？

她自言還未走出低潮，但至少正在一步一步重新向上爬，「我到過高位，跌了下來，但我依然好想用力上去。有成績，跑當然開心，但無成績仍想跑下去才是證明我真的想要。這只是一個中途站，我接受了這段經歷，也很有信心可以上返去，我知道自己有天分和能力，想用時間去證明。」她堅信，成長的過程，她找到一個讓自己舒服的方式：跑好每一槍，其他的都不用想。

陳佩琦上季最佳的12.1秒，距離香港紀錄的11.62秒，雖然還有0.48秒，但這陣阻礙佩琦前進的逆風，卻成為她日後飛得更高的重要資本。

【陳佩琦專訪】因為渴求一個看像很近卻又很遠的紀錄，她堅持了下來。（鄭子峰攝）

陳佩琦小檔案

年齡：23歲

身高：1.56米

就讀學校：德望學校、香港理工大學

主要榮譽：學界女子A Grade、香港青年100米紀錄（11.85秒）、學界女子A Grade 200米紀錄（25.01秒）、學界女子B Grade 100米紀錄（11.89秒）、學界女子B Grade 200米紀錄（24.96秒）

