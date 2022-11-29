田徑｜跳遠高澔塱泰國賽奪金　喜見五港將出賽　盼杭州亞運創佳績

香港田徑隊周一（28日）出戰於曼谷舉行的泰國田徑錦標賽，首天共獲1金1銀1銅。其中跳遠代表高澔塱以7.87米刷新個人最佳成績（PB）奪金，今季發揮穩定的他坦言是「意料之內」，冀在接下來賽事不斷突破，為2023年9月的杭州亞運作準備。



一連四日的泰國田徑賽，港隊派出13男10女參賽，5名跳遠港將在首天亮相，高澔塱在決賽跳出7.87米奪金，以0.09米推前個人最佳成績。黃珀恒以7.35米取得第4名，林銘夫跳出7.25米名列第6，陳志強及馬家豪則以7.01米和6.93米分列第10及12名。

高澔塱透露，出發前一星期練習時疑似觸傷膝頭，赴泰前兩天照完磁力共振仍未決定會否隨隊，因狀況不算差打算寓賽於操，因而對刷新PB感到喜出望外。

高澔塱以7.87米刷新個人最佳成績奪金。（Instagram）

高澔塱坦言，在非最佳狀態下把PB推前是「意料之外亦意料之內」：「之前歐洲的比賽集訓，都有幾跳是相近成績，但超風速未能計算。今次跳到7.87米，絕對是自己能力範圍之內，也是必須做到的。」他表示，希望能在明年一月的澳洲集訓比賽、以及二月的哈薩克亞洲室內田徑錦標賽再突破，為杭州亞運注下強心針。

去屆2018年雅加達亞運是高澔塱第一屆亞運會。（資料圖片）

高澔塱在2018年首度出戰亞運會，當年以7.47米敬陪末席，他盼望在杭州亞運捲土重來。「始終5年前參加亞運是一個『初哥』，5年後歷練多了，希望可以挑戰更高名次。」

港隊於今屆田徑亞錦賽派出5名跳遠代表角逐，高澔塱喜見港隊跳遠人才輩出，「除了阿泰（陳銘泰）和我，希望更多人跳到出來代表香港比賽。有競爭才有進步，愈多人代表到香港隊，證明香港跳遠水平提升，甚至追近亞洲最高水平，希望將來香港跳遠水平可以追近世界，一齊進步。」

左起馬家豪、黃珀恒、林銘夫、陳志強和高澔塱。後者喜見香港跳遠代表壯大起來。（Instagram）

同日3名港將出戰男子100米賽事，石錦程在決賽跑出10.63秒奪得亞軍；小將朱洛言則在男子1500米決賽以4分07.51秒打破PB摘下銅牌。

朱洛言在男子1500米摘銅。（田總Facebook）

女子組方面，陳佩琦在100米初賽以12.13秒排小組首名 ，惟在決賽跑出12.23名列第4，與獎牌擦身而過；亞少代表李紫桃則以12.25秒位居第5，梁筠宜以12.41秒排第7名。