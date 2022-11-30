田徑｜鍾慧欣泰國賽跳高封后目標過1.8米　俞雅欣跳遠為港添金

撰文：葉詩敏
出版：更新：

續在曼谷出戰泰國田徑錦標賽的香港田徑隊報捷，在次日賽事（29日）添2金2銀2銅。鍾慧欣與俞雅欣先後在女子跳高及跳遠決賽封后，石錦程和朱洛言則連續兩日踏上頒獎台。

田徑女將鍾慧欣、鄧伊程和張靜嵐在昨日的跳高賽事登場，鍾慧欣在挑戰1.82米失敗後，仍以1.78米封后。張靜嵐以1.70名米列季席，鄧伊程則以1.60米排第11名。

鍾慧欣（中）與張靜嵐（右）再為港添牌。（田總Facebook）

月初首達1.80米創PB

這是鍾慧欣5年來首個海外賽事，她曾在月初跳出個人最佳（PB）1.80米，達成由當上全職運動員定下的第一個目標。

她指今次試跳1.82米的表現比月初有進步，希望能在下個賽事再突破。身高約1.79米的她，在Instagram限時動態中笑指，「跳過自己個頭真係好難」。

鍾慧欣月初跳出個人最佳（PB）1.80米。（資料圖片／葉詩敏攝）
鍾慧欣相隔5年再戰海外賽，奪得女子跳高金牌。（Instagram）

同日，女子跳遠香港紀錄保持者俞雅欣亦不負眾望，以6.30米摘下金牌，與男將高澔塱包辦男女子跳遠冠軍，並為港在今屆賽事添第三面金牌。

田徑｜跳遠高澔塱泰國賽奪金　喜見五港將出賽　盼杭州亞運創佳績
早前觸傷的俞雅欣重拾狀態，為港添金。（資料圖片／梁鵬威攝）

此外，首日在男子100米奪銀的石錦程，次日轉戰200米以21.92秒添銀。而奪得1500米銅牌的朱洛言，出戰800米決賽保持穩定發揮，以1分54.67秒摘銀。

女子組方面，亞少代表李紫桃在女子200米跑出25.03秒奪銅，陳佩琦則以25.38秒名列第7。港隊經過2天賽事後，暫錄3金3銀3銅。

香港田徑隊2日賽事暫錄3金3銀3銅。（田總Facebook）
田徑｜張培賢跳入5米破撐竿跳港績　俞雅欣高澔塱重返本地賽奪冠田徑｜港隊新力軍首為香港征戰　獎牌喜出望外卻是努力肯定田徑︱俄羅斯美女欄后服禁藥　倫敦奧運金牌將落入美國手中田徑．U18亞錦賽｜兩將煞科日創PB兼摘銅　港隊1金1銀6銅完賽田徑．U18亞錦賽｜朱洛言800米奪銀成港隊第4牌　兼破25年前紀錄田徑．U18亞錦賽｜白凱文女子100米欄奪冠　李紫桃100米摘銅田徑．U18亞錦賽｜港隊跳遠女將摘銅　4將今晚衝擊100米獎牌田徑｜中國東奧接力銅牌「功臣」禁賽22個月　元兇竟是10英鎊網購
田徑
香港田徑總會
跳遠
陳銘泰
高澔塱
楊文蔚
香港運動員