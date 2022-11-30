田徑｜鍾慧欣泰國賽跳高封后目標過1.8米　俞雅欣跳遠為港添金

續在曼谷出戰泰國田徑錦標賽的香港田徑隊報捷，在次日賽事（29日）添2金2銀2銅。鍾慧欣與俞雅欣先後在女子跳高及跳遠決賽封后，石錦程和朱洛言則連續兩日踏上頒獎台。



田徑女將鍾慧欣、鄧伊程和張靜嵐在昨日的跳高賽事登場，鍾慧欣在挑戰1.82米失敗後，仍以1.78米封后。張靜嵐以1.70名米列季席，鄧伊程則以1.60米排第11名。

鍾慧欣（中）與張靜嵐（右）再為港添牌。（田總Facebook）

月初首達1.80米創PB

這是鍾慧欣5年來首個海外賽事，她曾在月初跳出個人最佳（PB）1.80米，達成由當上全職運動員定下的第一個目標。

她指今次試跳1.82米的表現比月初有進步，希望能在下個賽事再突破。身高約1.79米的她，在Instagram限時動態中笑指，「跳過自己個頭真係好難」。

鍾慧欣月初跳出個人最佳（PB）1.80米。（資料圖片／葉詩敏攝）

鍾慧欣相隔5年再戰海外賽，奪得女子跳高金牌。（Instagram）

同日，女子跳遠香港紀錄保持者俞雅欣亦不負眾望，以6.30米摘下金牌，與男將高澔塱包辦男女子跳遠冠軍，並為港在今屆賽事添第三面金牌。

早前觸傷的俞雅欣重拾狀態，為港添金。（資料圖片／梁鵬威攝）

此外，首日在男子100米奪銀的石錦程，次日轉戰200米以21.92秒添銀。而奪得1500米銅牌的朱洛言，出戰800米決賽保持穩定發揮，以1分54.67秒摘銀。

女子組方面，亞少代表李紫桃在女子200米跑出25.03秒奪銅，陳佩琦則以25.38秒名列第7。港隊經過2天賽事後，暫錄3金3銀3銅。