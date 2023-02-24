歐霸觀察｜巴塞隆拿今非昔比　陣中僅3個屬世界級　沙維重建需時

輸給曼聯後，巴塞隆拿的歐霸之旅匆匆完結，這支西甲一哥今季在歐洲賽其實贏過兩場，對手都是弱旅柏辛域陀尼亞；然而，看看這歐霸16強附加賽兩回合對曼聯的表現，似乎很難苛責主帥沙維調動失宜，只能慨嘆一代豪門已今非昔比。



巴塞新一代的「6＋8」加維與柏迪，一個停賽，一個受傷，雙雙倦勤下令球隊的中場缺乏靈巧的盤扭或具穿透性的傳球；兩人雖然還未到當年恩尼斯達與沙維的水平，但也不要忘記他倆一個只得18歲，另一個也只是20歲。

沒有「6＋8」加維與柏迪，巴塞中場僅靠法蘭基迪莊（左）苦苦支撐。（Getty Images）

是以沙維今仗寧願起用老將沙治奧羅拔圖串演左翼，也沒有以安素法迪或費倫托利斯等正宗翼鋒，看中的是其經驗，而且風格上較為攻守兼備；羅拔圖也經常移入中場助攻助守，只是他的功能沒有柏迪與加維那樣具攻擊性。於是，羅拔利雲度夫斯基缺乏供應，全場只得1次射門，更不時要回到中場協助策應；而整條中場線的攻守，只靠法蘭基迪莊苦苦支撐。

羅拔利雲度夫斯基（左）今場缺乏供應，又被對方緊纏，所以全場只得一次射門機會。（Getty Images）

隊長布斯基斯雖然仍有一定級數，可是真的太慢，下半場末段一次包夾，明明早着先機，但還是被加拿祖高速爆過，於是只能以超技術阻止對手推進。進攻上，他更是可有可無的存在，駁腳之外還是駁腳，有時我還嫌他阻住迪莊派牌。

巴塞隊長布斯基斯（右）經驗豐富，但畢竟已達34歲，速度實在太慢，難以防住速度驚人的加拿祖。（Getty Images）

至於肌肉型的基斯爾，全場不惜氣力走動，但對不起，實在是不夠班在技術流的巴塞立足。他在右路與拉芬夏幾次配合都差強人意、明明看到左路的巴迪有空位，可是斜傳又傳得「唔湯唔水」，糟蹋埋門良機。

右閘祖利斯古迪雖有一次近頂幾乎建功，但防守上卻不算穩健（總好過上一場踢中堅）。他的定位很尷尬，踢閘位不夠快，助攻能力也不足；踢中堅又不夠硬淨，在西甲聯賽尚可應付，到歐洲賽場遇上拉舒福特等鋒將即露底。

相比過往粒粒皆星，巴塞現時陣中只有利雲度夫斯基、法蘭基迪莊及門將達史特根屬世界一流，柏迪、加維、巴迪及中堅朗奴阿拿奧祖等都具潛質，可是其他球員卻難堪大用，老實說，沙維以這些人腳可以自去年10月不敵拜仁慕尼黑後，連續18場保持不敗，雄踞西甲榜首，實屬難得，但似乎要重新建立另一支夢幻巴塞，再度橫掃歐洲球壇，卻還需要一段不短的時間。

巴塞整體實力今非昔比，主帥沙維已算交足功課。（Getty Images）

英超第25輪賽程：

英超第25輪直播賽程。（01美術製圖）

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