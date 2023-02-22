歐聯｜高普大談利物浦輸波轉捩點　名宿狠批防守混亂實為今季縮影

利物浦在歐聯16強首回合，主場以2：5不敵皇家馬德里。利物浦主帥高普認為球隊上半場表現理想，但下半場初段失波落後2：3，令到球隊失勢，皇馬控制了比賽。利物浦名宿加歷查批評球隊今季防守混亂，中場欠缺活力，鋒線換血後，前場壓逼亦減弱了。另一名宿謝拉特認為優勝劣敗，要承認皇馬大部分方面都比利物浦強。



高圖爾斯低級失誤，將皮球控給沙拿射門，利物浦拉開到2：0。（Getty Images）

利物浦今仗有夢幻般的開局，達雲紐尼斯4分鐘建功，穆罕默德沙拿在14分鐘把握高圖爾斯失誤拉開到2：0。不過，雲尼斯奧斯梅開二度，半場為皇馬追成2：2平手。高普賽後大讚上半場的表現，他說：「我們初段踢得非常好，踢出想要的足球。我們在各處為他們製造問題，我們很好地閱讀球賽，創造非常高強度的開局，領先2：0。」

高圖爾斯上半場的失誤都幾肉酸。（Getty Images）

雖然半場被追平，但高普認為那時還未失勢，他說：「1：2及2：2的衝擊不算很大，這是我個人的感覺，第一個失球，還可以吧，我們防守差，但整體表現仍不俗，而第二個失球則是鬧劇（艾利臣解圍省中雲尼斯奧斯入網），但可以克服到的，從那裏再努力……」

雲尼斯奧斯梅開二度，幫皇馬追成平手。（Getty Images）

「我真的認為3：2對我們造成巨大的衝擊。」

在高普眼中，比賽的轉捩點在47分鐘，莫迪歷處理左路罰球，斬入禁區，艾達米列達奧頭槌頂入，皇馬領先3：2。他說：「下半場一開始就失球，這是個可怕的失球，很可能是改變今場比賽的時刻，我們之後失勢，而且再也無力扳回形勢。」

下半場一出來，利物浦未企穩陣腳，就被艾達米列達奧攻入。（Getty Images）

高普認為球隊在下半場很易失去控球，在half-spaces的控球下滑，很輕易被皇馬搶到波。他說：「在下半場，輪到皇馬踢出他們想踢的足球。我們在錯誤的時刻失去控球，面對皇馬的反擊威脅時，這是重大的問題，所以最後就是這樣的結果。」賓施馬在55及67分建各建一功，拉開比數，皇馬首回合贏5：2。

賓施馬對利物浦累積攻入6球。（Getty Images）

高普承認這是不理想的賽果，他說：「在失球當中，我們犯下錯誤。我講過幾次，如果你不懂得從中學習的話，失敗永遠都只是失敗。」對於次回合，高普表示：「我估安察洛堤覺得已經大局已定，我這一刻也是這樣認為，但還有3星期……」他表示會全力爭勝，盡力嘗試。

皇馬教練安察洛堤對今場的走向亦有相似看法，他說：「今場其實並不輕鬆，尤其看到開局，但我們沒有失去信心，慢慢逐點逐點去控球，而我們的進攻向來都有效率。」皇馬今場9次埋門，6次中目標，製造5個入球，至於利物浦同樣9次攻門。

安察洛堤承受上半場利物浦處於上風。（Getty Images）

儘管領先5：2，但安察洛堤認為出線未穩陣，次回合仍有變數。他說：「比賽還未完結的，就像今仗，利物浦在下半場陷於困局，但上半場面對困境的是我們。」

利物浦中後場今仗備受批評，例如中堅祖高美斯的水平，還有比薩堤、法賓奴及佐敦軒達臣的中場線，完全被莫迪歷為首的皇馬中場比下去。名宿加歷查說：「利物浦上季擁有優秀的防守紀錄，但我們很清楚，這條中場已經失去活力。」中場一直是利物浦的頑疾，主力老去又離隊，欠缺新血補充。

莫迪歷帶領的皇馬中場線，表現在利物浦之上。（Getty Images）

不過，加歷查認為不能全怪責中場，他說：「前線三叉戟也不像以前沙迪奧文尼及羅拔圖法明奴般有系統及默契地壓逼。他們換了新人，現在的是紐尼斯及加普。」

加歷查表示，今仗防守的混亂是本季利物浦的縮影，「我們今季不斷找藉口，去解釋為何踢得不似前幾季那樣好，但下半場的表現真的太差了。」他又指出前兩場聯賽連贏愛華頓及紐卡素，利物浦也不是踢得好，他說：「如果紐卡素維持11人，他們絕對可以追成2：2，我深信的，因為利物浦整季的防守都非常混亂。」

利物浦今季大跌watt，高普有乜計？（Getty Images）

利物浦及皇馬在上屆歐聯決賽相遇，皇馬小勝1：0。

加歷查說：「我知道對手是皇馬，但這兩支明明是上屆決賽的球隊。我不能接受今季所見到的。我們一直尋找理由及藉口，但我們遠遠不夠好。」

利物浦之前在歐洲賽未試過在晏菲路失4球，但今仗被皇馬入了5球。

前利物浦隊長謝拉特賽後說：「這是一場現實的考驗。利物浦有完美的開局，這正是你在歐聯夜晚所需要的，入局快，盡快領先，再拉開優勢。不過，當一支球隊一場失5球，你一定要去問為何及怎樣。我肯定高普會在未來幾日做這件事。利物浦不會在晏菲路失5球，就算有出現過，都是極之少見。」

祖高美斯被指是今場其中一名表現最差的球員。（Getty Images）

《利物浦回聲報》的賽後評分表示，祖高美斯、艾利臣及阿歷山大阿諾特並列全隊最低的5分，另外多人6分，包括中場3人組。

謝拉特認為上半場局勢均等，但下半場一出來較慢熱，他還批評利物浦的死球防守，他說：「你不能所有球員都排成一直線，你要像防守角球那樣，那個入球給予皇馬很大信心。」

謝拉特說：「不過，有時都無可奈何，你要承認對方較強及主導形勢，他們在場上大部分方面都做得較好。皇馬的回應做得好，你可以見識到莫迪歷及賓施馬何等優秀。」自2014年以來，雙方7次交手，利物浦僅1和6負。

在3月中出戰次回合前，利物浦要踢4場聯賽，分別要對水晶宮、狼隊、曼聯及般尼茅夫。