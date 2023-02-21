歐聯︱利物浦再遇剋星皇馬　高普：「重溫上屆決賽簡直是虐待」

利物浦上季一度爭逐四冠，最終獲得兩冠兩亞，英超不敵曼城以外，歐聯決賽再次飲恨皇家馬德里腳下。這是高普（Jurgen Klopp，又譯：克洛普）領軍以來，第三度在歐聯敗在皇馬手上，事隔9個月，兩軍在歐聯16強重遇，高普直言當日賽後一直沒有重看那場決賽，直到今個星期被迫重看，自言感覺很難受。



高普帶領利物浦以來，已三度在歐聯淘汰賽不敵皇馬，包括兩屆決賽。（Getty Images）

歐聯16強首回合 利物浦 對 皇家馬德里

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去年5月，利物浦與皇馬再在決賽相遇，皇馬1：0再勝一場，將冠軍紀錄刷新至14次。彷彿不是冤家不聚頭，今屆歐聯16強紅軍又要硬撼銀河艦隊，首回合賽前記者會上，高普稱：「今個星期我重看了」（上屆歐聯決賽），「然後我知道為何之前我沒有那樣做」。

「那簡直就是虐待」，高普認為，「我們踢出一場好比賽，亦有能力獲勝，但他們射入關鍵一球。你可看到他們的經驗，當對手有機會時皇馬毫不擔心，亦不會失去信心。他們知道屬於他們的機會終會來臨。這是值得向他們學習的地方。」

利物浦上屆歐聯決賽再負皇馬，高普直到今周兩軍重遇前才翻看比賽片段，直言感覺很難受。（Getty Images）

高普領軍利物浦歐聯三負皇馬：

2017/18 歐聯決賽 利物浦 1：3 皇家馬德里

2020/21 歐聯8強 利物浦 1：3 皇家馬德里（首回合1：3／次回合0：0）

2021/22 歐聯決賽 利物浦 0：1 皇家馬德里



利物浦上季最終只收穫足總盃和聯賽盃兩個「安慰獎」，不知是否身心消耗過度，今季表現嚴重下滑，踏入2023年頭4場英超聯賽更只得3負1和劣績，至近日接連擊敗愛華頓和紐卡素取得連勝，整體表現終見起色。

高普說：「4星期前，一切截然不同，但如今我們已經兩連勝。我們感覺得到亦看得到，對士氣大有幫助。人生就是關乎時機。我們在不同時期是不同球隊，看看誰能晉級吧。」

紐尼斯或可趕及復出

皇馬是歐聯最強王者，14次冠軍已是最佳證明。利物浦縱6度封王，是英格蘭奪冠之王，高普坦白說出兩隊在這項歐聯最高級別球會賽事的分別：「這是全球其中一場最重大比賽，肯定會是場頂級賽事。如果我們踢不出最佳水平，便不會有機會；皇馬不用踢出最佳表現仍然有機會。」

表現愈來愈好的烏拉圭前鋒紐尼斯（Darwin Nunez），周六作客紐卡素期間肩膊受傷，一度盛傳無法在今晚歐聯對皇馬上陣，高普賽前傳來好消息，「他有機會上陣，我們要看他如何應付痛楚。」紐尼斯自去年夏天從賓菲加來投，各項賽事累積11個入球，他的速度是球隊攻破對手防線利器。

皇馬方面，中場曹亞文尼（Aurelien Tchouameni）和卻奧斯（Toni Kroos）均會因病缺陣，主帥安察洛堤對此並不擔心，「我不會感到困擾，因為球隊感覺正佳，之前我們在沒有兩人的比賽也可以表現很好。取代他們的球員踢得出色，我們對他們充滿信心。」