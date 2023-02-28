行路Fantasy介紹2｜以步行決勝的遊戲　6+1個奇人異士參賽者簡介

行路好處多，加上《01體育》編輯室熱衷「Fantasy遊戲」，所以寓行路於娛樂及工作，推出「行路Fantasy」系列，「6+1」名奇人異士玩家，每輪推介一條城市散步路線，以步行決勝！

究竟「行路Fantasy」又是什麼一回事？本文為大家解釋清楚。



行路Fantasy介紹1｜步行既簡單又好處多 真正男女老幼做得到

什麼是「行路Fantasy」？

「執咗陣未？」這是《01體育》每星期必問的問題。「執陣」意指在「英超Fantasy」內提交該周陣容。各位同事對「Fantasy」總是有種執着，早前的世界盃﹑歐聯，甚至連國際泳聯的Fantasy，都有同事玩過。既然如此，何不自創一個「行路Fantasy」？

顧名思義，「行路Fantasy」就是一個行路遊戲。參賽者們要在每輪指定「死線」前交出各自的「陣容」（即路線），再以該「陣容」分勝負，基本玩法大致與「英超Fantasy」相同。

《01體育》編輯室對「Fantasy」就是有一種執着。

「行路Fantasy」玩法

「行路Fantasy」一共7名參賽者。前文稱之為「6+1」，因為每名選手必須輪流擔任評判，換言之，每輪都有6名「步行者」加1名評判，比賽一共7輪。

分數將分為兩部份。第一部份是「步數分」，步數愈多分數愈高，分別為6分、5分、4分、3分、2分及1分。第二部份為「裁判分」，評判根據各條路線的吸引程度﹑方便程度﹑配套（即是評判喜好）等評分；裁判分為步數分的雙倍，即12分、10分、8分、6分、4分及2分。兩個分數合計為每周總分，再以聯賽形式鬥高分。

路線要求

以城市散步路線為主，地點無限制（香港﹑外地皆可），時間至少1小時（可包括停頓時間）。

行路的好處如此多，不如用一個較為有趣的方式，寓工作於行路，既可以運動，又可以寫稿，原來行都可以咁好玩！

城市散步不止你和我，小狗也可做得到。

參賽者簡介

參賽者簡介：閒人止步

都市閒蕩人。

順意趨寸心自如，任腳走尺軀隨遇。

用腳去發掘我城文化典故，用眼觀察我地民眾生活，用心去感受我家香港。



行路Fantasy參賽者：閒人止步

參賽者簡介：田泰安生日快樂

交投淡薄，無心工作，不如搵啲方法吃喝玩樂，田泰安生日快樂！



行路Fantasy參賽者：田泰安生日快樂

參賽者簡介：信號山

雖然取名為信號山，但實際上未曾看過信號山仍有信號燈時的模樣。



行路Fantasy參賽者：信號山

參賽者簡介：腐能量寶寶

逾三年疫情由「半宅」升格「全宅」，曾是蹦蹦跳的前曲棍球運動員，如今足不出戶，只愛煲劇（尤其GL／BL系，有正嘢敬請通知）同睇女足。暴肥20磅，為去英國見女足偶像而不太樣衰，決意用最低投入方法修身——即是行路。

目標只有一個，回復昔日那個幾Fit的自己。



行路Fantasy參賽者：腐能量寶寶

參賽者簡介：咖喱山

平時行開山，散步一樣啱。好行又吸引，唔係咁簡單。



行路Fantasy參賽者：咖哩山

參賽者簡介：山﨑康晃最高⚾

不擅運動但熱愛體育，是日職棒球隊橫濱DeNA灣星球迷，喜歡投手山﨑康晃，他是正直孝順的大好人（可點擊下文看看山﨑的故事）。

體育以外，亦愛文字。時刻緊記：相信文字，相信人性。



棒球｜日本守護神山崎康晃重生記 經歷失去再堅持 為的就是那個她

行路Fantasy參賽者：山﨑康晃最高⚾

參賽者簡介：蛋叮

喜歡帶狗去玩，喜歡防彈少年團，喜歡（看）賽車，喜歡（看）足球，參賽路線都會跟這些有關。

