世界足球先生｜阿拉巴投美斯被叫滾出皇馬　首選不揀賓施馬有原因

在世界足球先生選舉中，國家隊隊長的投票不時見到人情票，他們往往會投票給國家隊或球會隊友。經過今次阿拉巴的事件後，相信大家會更包容理解他們投人情票的原因。

效力皇家馬德里的奧地利隊長阿拉巴，首選投了美斯，次選才揀皇馬隊友賓施馬，結果遭網民攻擊，叫他滾出皇馬。阿拉巴其後呼冤，解釋投票選擇並非他的個人意思，而是來自國家隊隊委會的集體決定。



美斯贏得FIFA最佳男子球員，即是世界足球先生。（Getty Images）

在世界足球先生的投票中，阿拉巴的首選是美斯，次選才是皇馬隊友賓施馬，而第三選擇則是基利安麥巴比。當阿拉巴的選票曝光後，網上出了「#AlabaOut（阿拉巴滾）」的活動，有皇馬球迷要求他滾出皇馬。

阿拉巴（左）的首選沒有投到隊友賓施馬。（Getty Images/資料圖片）

在群情洶湧下，30歲後衛阿拉巴不得不解釋：「這是奧地利國家隊作為團隊的投票，並非是我的個人選擇。在隊委會中，每個人都可以投票，這個就是大家投出來的結果。」

自2021年從拜仁慕尼黑加盟後，阿拉巴及賓施馬在皇馬做隊友。阿拉巴續解釋：「所有人都清楚，尤其是賓施馬，我是多麼欣賞他及其表現。我有時都講過，他是我心目中世界上最佳的前鋒，這個仍是我現在的想法，毫無疑問的。」

克羅地亞教練戴歷杯葛投票

在世界足球先生的選票中，大家發現沒有克羅地亞教練戴歷的一票，難道他的選票遺失了？他解釋自己杯葛了這次投票，因為他認為國際足協不尊重克羅地亞。

戴歷不滿太少克羅地亞球員入圍。（Getty Images）

克羅地亞隊長莫迪歷是14名最後候選球員之一，最後得票排名第4位。克羅地亞在去年底世界盃打入4強，最後獲得季軍，「格仔軍團」連續兩屆世界盃躋身三甲。

戴歷說：「如果英格蘭、巴西、西班牙、德國或者意大利的球員及教練獲得這樣像我們的成就，他們在這個可能的獎項都會有提名。」

莫迪歷在今次世界足球先生投票中排第4名。（Getty Images）

「我要求更多的尊重，尊重我們的國家隊、球員及我自己，因為我們有兩面獎牌，我們值得獲得更多。」戴歷認為克羅地亞中場高華錫及後衛加華度爾都值得入圍最後名單。

「國際足協應該推廣，就像克羅地亞這樣的小國，都能夠跟大國抗衡，因為這個才是整個足球世界入面最美好的訊息。」