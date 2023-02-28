FIFA年度頒獎典禮｜美斯奪獎　葉鴻輝安達臣代表香港投誰一票？

一年一度的國際足協（FIFA）頒獎典禮中，美斯（Lionel Messi ，又譯：梅西）大熱當選2022年度最佳男子球員。

有關獎項是由國際足協每個屬會的代表隊隊長、領隊、媒體代表及球迷投票選出，香港由代表隊門將葉鴻輝及主帥安達臣領銜，而近期遭遇「大地震」的中國代表隊，則沒有領隊投票。



FIFA頒獎典禮除以前曾稱為世界足球先生的最佳男子球員獎、「世足小姐」最佳女子球員獎，男、女足均設有最佳領隊及守門員獎項。而選出得獎者的「選委」則由4個群組構成——每個屬會代表隊的隊長、領隊、媒體代表及球迷，各佔最終分數的25%。

今次代表香港足總投票的，分別是港隊門將葉鴻輝、領隊安達臣（Jörn Andersen）、香港媒體代表郭灝然。最佳男子球員今年由美斯奪得，香港三位代表都有投美斯一票，但安達臣並沒有像其他兩人般將這名阿根廷球星放在第一位，他的首選是同為挪威「同鄉」曼城前鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland），而基利安麥巴比（Kylian Mbappé，又譯：姆巴佩）和美斯則分別列於次選和第三選擇。

最佳男子領隊方面，今年由帶領阿根廷奪得世界盃冠軍的史卡朗尼（Lionel Scaloni）獲得，香港三名代表並沒有人將他作為首選，安達臣及郭灝然分別有將他選為第三及第二位，只有葉鴻輝沒投他一票。

這三人心目中的年度最佳領隊人選均不相同，葉鴻輝認為是現任皇馬領隊安察洛堤（Carlo Ancelotti）、安達臣投哥迪奧拿（Pep Guardiola），郭灝然則選擇帶領摩洛哥殺入今屆世界盃四強的列格古（Walid Regragui）。

適逢世界盃年，今年FIFA頒獎典禮男子獎項亦全由阿根廷球員捧起，達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）榮膺最佳男子門將，香港三名代表當中，只有安達臣沒將他放在第一選擇。

三名男子獎項得獎者：

三名香港代表詳細選票：

港隊隊長葉鴻輝



最佳男子球員：美斯、麥巴比、莫迪歷

最佳男子領隊：安察洛堤、史卡朗尼、列格古

最佳男子門將：達米安馬天尼斯、高圖爾斯、艾利臣比加



港隊領隊安達臣



最佳男子球員：艾寧夏蘭特、麥巴比、美斯

最佳男子領隊：哥迪奧拿、安察洛堤、史卡朗尼

最佳男子門將：高圖爾斯、艾利臣比加、達米安馬天尼斯



媒體代表郭灝然



最佳男子球員：美斯、賓施馬、艾寧夏蘭特

最佳男子領隊：列格古、史卡朗尼、安察洛堤

最佳男子門將：達米安馬天尼斯、耶辛尼保奴、艾達臣



國足男子教練未列代表名單之中

根據FIFA公布的名單，今次中國男足有隊長吳曦和記者馬德興參與投票，但並沒有出現國家隊主帥的選票。

內媒《網易》報道，當初投票時李鐵已經失去國足主帥位置，並由李霄鵬替代，雖然期間國足完全沒有活動，但李霄鵬身份上依然是國足領隊，今次投票名單中並沒有他的名字，《網易》指出，這表示「中國足協認為他並不具備這一資格」。

李鐵一案牽連甚廣，導致今次FIFA投票也懸空主帥選票之位。（Getty Images）

李鐵去年開始因貪腐案受查，隨後傳出多名足協官員均涉案，最新發展為中國足協主席陳戍源亦接受調查。國足於24日（周五）宣布任命恩高域（Aleksandar Jankovic）為新主帥，他將帶領球隊征戰2023亞洲盃及2026世界盃亞洲區外圍賽。