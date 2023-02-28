英軍主帥當選FIFA最佳女足教練　最佳門將艾思：隧道盡頭真有光明

英格蘭女足在國際足協年度頒獎禮與阿根廷男足互相輝映，帶領女三獅首奪歐洲國家盃的主帥域雯（Sarina Wiegman）贏得女足年度最佳教練，英軍門將艾思（Mary Earps）亦大熱當選女足最佳門將。

較為可惜的是，翼鋒美特（Beth Mead）在年度最佳女足球員獎項繼金球獎後，又一次敗在西班牙及巴塞隆拿中場佩迪莉絲（Alexia Putellas﻿）手上。



英格蘭女足主帥域雯（Sarina Wiegman）從保加利亞名將史岱哲哥夫手上獲頒FIFA女足年度最佳教練大獎。（路透社）

荷蘭籍教頭域雯，去年率領英格蘭女足主場贏得歐國盃，是女三獅歷來首項大賽冠軍。佩迪莉絲即使因膝部重創錯過歐國盃，她上季攻入34球，帶領巴塞再次橫掃球會本土錦標，力壓美特以及美國前鋒摩根（Alex Morgan）連續兩年贏得此榮譽。

域雯之前出任荷蘭國家隊主帥時，已曾領軍贏得2017年歐國盃，轉任英軍主帥後再次施展領軍功力凱旋而歸，為她帶來繼2017和2020後，第三座FIFA年度最佳女足教練大獎。她感言：「當我學行時已愛上足球，能在這裏一起為女子足球慶生真是太好了。小女孩終於有屬於她們的偶像和啟發，全世界有那麼多人非常努力讓女子足球達到今天的地位。」

獲選最佳門將的英格蘭及曼聯門將艾思，曾一度接近放棄足球。（路透社）

由幾乎放棄足球變身最佳門將 艾思：隧道盡頭有光明

英格蘭以上佳演出贏得2022女子歐國盃，6場比賽中攻入22球，決賽戰至加時2：1擊敗德國封后。域雯憶述：「去年夏天，球場悉數滿座，連溫布萊也爆棚，很多家庭入場為足球慶祝。我身後是一支偉大球隊，沒有偉大球員，你任何地方也去不到。」

獲選最佳門將的英格蘭及曼聯門將艾思，曾一度接近放棄足球，不過這位29歲球員終在去年大放光芒，6場歐國盃賽事4場保持不失，整屆賽事只失兩球，在曼聯表現同樣突出，近日成為女子英超聯（WSL）歷來首位達到50場比賽不失球門將。「拿着這個沉重獎項我深感榮幸，多謝愛護我的人數年前從廚房地板拉我起身。」

艾思稱：「我有很多說話要跟域雯講，多謝你以你的方式相信我。我要對所有仍身處黑暗中的人說：隧道盡頭真是會有光明的。」

國際足協年度最佳女足11人。（路透社）

國際足協年度最佳女足11人：



安達（Christiane Endler）、布朗絲（Lucy Bronze）、瑪比莉安（Mapi Leon）、蓮納（Wendie Renard）、莉亞威廉臣（Leah Williamson）、奧比多芙（Lena Oberdorf）、佩迪莉絲（Alexia Putellas）、禾殊（Keira Walsh）、卡爾（Sam Kerr）、美特（Beth Mead）、摩根（Alex Morgan）



摩根（左）和美特（右）失落FIFA年度最佳女子足球員，但雙雙入選年度最佳陣容。（路透社）