美斯當選FIFA年度最佳男子球員　麥巴比再輸一次︱足球

帶領阿根廷贏得世界盃的美斯（Lionel Messi ，又譯：梅西）大熱當選國際足協（FIFA）2022年度最佳男子球員，一如所料，巴黎聖日耳門（PSG）隊友麥巴比繼世界盃決賽後又一次敗在美斯手上。



美斯大熱當選FIFA年度最佳男子球員。（路透社）

美斯以隊長身份，率領阿根廷在世界盃封王，他在2021/22年度為球會及國家隊49次上陣，攻入27球。第二次贏得這獎項的美斯說，「真是太奇妙，這是了不起的一年，能置身這裏並贏得此獎項是我的榮幸，沒有我的隊友，我不會站在這兒。我達成長久以來的夢想，只有很少數的人能夠做到，我實在非常幸運。」

阿根廷成為今屆FIFA頒獎禮男足大贏家，除了美斯獲得大獎外，帶領阿根廷贏得國家隊歷來第三次世界盃的主帥史卡朗尼（Lionel Scaloni），當選男足年度最佳教練。他擊敗6度贏得英超冠軍的曼城主帥哥迪奧拿以及為皇馬第14度贏得歐聯冠軍的教頭安察洛堤。至於阿根廷及阿士東維拉門將馬天尼斯（Emiliano Martinez）亦贏得男足年度最佳門將。

麥巴比繼世界盃決賽後，又一次敗給美斯。（路透社）

國際足協2022年度最佳11人：

高圖爾斯（Thibaut Courtois）、夏基美（Achraf Hakimi）、雲迪積克（Virgil van Dijk）、簡些路（Joao Cancelo）、奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）、莫迪歷（Luka Modric）、卡斯米路（Casemiro）、美斯（Lionel Messi）、夏蘭特（Erling Haaland）、賓施馬（Karim Benzema）、麥巴比（Kylian Mbappe）

