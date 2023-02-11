傑運選舉｜小女車神李思穎首逐傑出運動員　張家朗何詩蓓爭衛冕

2022年度香港傑出運動員選舉將於4月18日舉行，港協暨奧委會今日公布提名名單。去屆憑奧運金、銀牌大熱當選男、女子傑出運動員兼「星中之星」的張家朗和何詩蓓，今屆再獲提名；曾六度當選「星中之星」的李慧詩則緣盡今屆選舉，香港單車總會提名新星李思穎競逐女子傑出運動員。



這份提名名單星光熠熠，張家朗於2022年度首奪世界盃巴黎站冠軍，之後又升上世界排名第一，再於世錦賽勇摘銅牌，順理成章獲總會提名。何詩蓓則於2022下半年的世界盃短池賽和世界短池錦標賽瘋狂掃牌，200米自由泳依然無敵，以其輝煌戰績，傑出女運動員獎項勢成囊中物。

李思穎取代李慧詩角逐傑出女運動員。（資料圖片）

同樣獲得提名的星級戰將還有羽毛球的李卓耀、體操王子石偉雄、傷殘羽毛球的朱文佳、空手道的劉慕裳、劍擊的江旻憓、「四眼Cue后」吳安儀等。

值得一提的是，單車隊今屆改朝換代，總會不再提名李慧詩競逐，改以「小車神」李思穎候選。李思穎去年於4個國際賽奪得冠軍，前年於全運會贏得女子個人公路賽金牌，更成一時佳話。

傑運選舉公眾投票即日起至3月12日舉行，市民可按此登入官方網站投票。

張家朗於2022年登上世一。（FIE Facebook）

何詩蓓200米自由泳繼續無敵。（Getty Images）