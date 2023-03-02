傑運｜公眾投票最後倒數　張家朗領先　何詩蓓江旻憓成女子熱門

「2022年度香港傑出運動員選舉」將產生多個傑出運動員獎項，當中四個主要獎項（香港傑出男運動員、香港傑出女運動員、香港最佳運動組合、香港最佳運動隊伍）設公眾投票，且佔評分30%，其餘佔比分別是傳媒投票（20%）及評審團投票（50%）。

公眾投票將會在3月12日結束，目前形勢既如預期、也有驚喜。



傑運將產生「香港傑出男運動員」及「香港傑出女運動員」最多各五名，而兩個獎項中得票最高者，將分別奪得最高殊榮的「國泰星中之星香港傑出男／女運動員」。投票進入最後階段，一如所料，去年分別成為「星中之星」的香港花劍代表張家朗及游泳代表何詩蓓，目前都在香港傑出男／女運動員的公眾投票中領先。

何詩蓓（左）與張家朗（右）在2021年度傑運，分別獲選為女子及男子「星中之星」。（資料圖片／李澤彤攝）

男子傑運形勢：張家朗領先有望衛冕「星中之星」

張家朗在傑出男運動員中以較高票數領先，他去年在劍擊世錦賽奪得男子花劍個人銅牌，並曾在亞錦賽奪個人賽金牌，在世界盃巴黎站亦奪個人金牌及團體銅牌，戰績相當不俗，衛冕「男子星中之星」的呼聲頗高。暫列次席的是「跳馬王子」石偉雄，列第三的是殘疾羽毛球代表朱文佳，此子去年在短肢組的SH6級組別登上男子單打世界排名第一，創下香港殘羽歷史。

第四位則是備受注目的香港網球代表黃澤林，這位18歲球手在2022年澳洲網球公開賽，夥拍葛原般奴在青少年組男雙封王，是他繼2021年美網青年組男雙後再次奪大滿貫冠軍，港協暨奧委會也在有關選舉形勢的新聞稿中寫道：「黃澤林有望繼2018年當選『香港最具潛質運動員』後，一躍成為十傑得獎者」。

傑出男運動員公眾投票走勢（截至3月2日）

1. 張家朗（劍擊） 2. 石偉雄（體操） 3. 朱文佳（傷殘羽毛球）

4. 黃澤林（網球） 5. 黃鎮廷（乒乓） 6. 鄧韋樂（殘疾人游泳）

7. 李卓耀（羽毛球） 8. 奧斯卡（三鐵） 9. 何甄陶（游泳） 10. 黃尹雋（長跑）



2021年度傑出運動員選舉開始一改傳統，由過去選出8名運動員（八傑），增至今屆男、女各5人，一共「十傑」。（資料圖片／李澤彤攝）

女子傑運形勢：何詩蓓江旻憓成大熱門

傑出女運動員的公眾投票形勢則較緊湊，領先的何詩蓓2022年在短池世錦賽奪得一金一銀，在三站世界盃也橫掃七金一銅，當中在100米及200米自由泳都分別達成「三站全勝」的壯舉。但女子重劍代表江旻憓也緊隨其後，江旻憓在2022年佳績連連，世錦賽奪個人銅牌、亞錦賽個人金牌及團體銀牌，並在世界盃加拿大站獲金牌，並成為年終世界排名第二，暫排第三的吳安儀票數也與何、江兩人接近，暫排第四的是空手道代表劉慕裳。

傑出女運動員公眾投票走勢（截至3月2日）

1. 何詩蓓（游泳） 2. 江旻憓（劍擊） 3. 吳安儀（桌球） 4. 劉慕裳（空手道）

5. 杜凱琹（乒乓球） 6. 陳芷澄（高爾夫球） 7. 何宛淇（硬地滾球）

8. 曾楚喬（武術） 9. 陳睿琳（殘疾人游泳） 10. 杜雪欣（健美）



七欖代表隊去年既有不俗成績、亦曾因「播錯國歌」風波遭牽連，人氣仍高企。（資料圖片）

另外兩項設公眾投票的項目分別是「香港最佳運動組合」和「香港最佳運動隊伍」，「組合」暫列三甲的按序為香港女子重劍代表隊（江旻憓、陳渭泠、佘繕妡、連翊希、朱嘉望），香港乒乓女雙組合（杜凱琹、朱成竹）和香港羽毛球混隻組合（李晉熙、吳芷柔）；「隊伍」三甲依序為去年無辜經歷「播錯國歌」風波的香港男子七人欖球代表隊、香港單車球隊（何永泰、陳家健）及香港龍舟代表隊。