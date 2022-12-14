短池世錦賽｜何詩蓓爭金強敵　澳洲名將100自創史上最快分段時間

世界短池游泳錦標賽周二（13日）在墨爾本展開，首日已有世界紀錄誕生。東京奧運金牌得主、澳洲名將艾馬麥姬昂（Emma McKeon）領軍出戰4X100米自由泳接力決賽，以49.96秒史上最快100米自由泳分段時間，助澳洲在主場以3分25.43秒打破世界紀錄奪金。



艾馬麥姬昂在世錦賽首日登場即成為焦點，她率領由Mollie O’Callaghan、Madi Wilson（麥迪遜威爾遜）、Meg Harris（夏莉絲）組成的澳洲隊，出戰4X100自接力賽決賽。最後一棒的麥姬昂即使比美國對手布朗（Erika Brown）遲約1秒跳入水，仍以驚人速度把世界紀錄推前1.10秒、以3分25.43秒助澳洲摘下金牌。

艾馬麥姬昂（左一）率澳洲隊刷新女子短池4X100自接力世界紀錄。（Getty Images）

100自史上最快時間

28歲的艾馬麥姬昂分段時間游出49.96秒，較100自世界紀錄50.25秒更快。她成為史上首位女泳手在100自分段游入50秒內，可望打破由澳洲名將甘普（Cate Campbell）保持的世界紀錄。

艾馬麥姬昂坦言：「我很喜歡團體賽（接力），總是盡力交出最好表現。」對於突破游入50秒內，她謙虛說道：「Cate（甘普）的世界紀錄很高門檻，所以很高興能在接力賽中達到49秒大關。但我也不去特別想着破紀錄，我只關心是不是第一名觸池。」

艾馬麥姬昂分段時間游出49.96秒，較100自世界紀錄50.25秒更快。（Getty Images）

何詩蓓100自爭金強敵

艾馬麥姬昂在今早（14日）轉戰100自初賽，游出52.23秒名列總成績第2名，將與以52.04秒首名晉級的港將何詩蓓，在下午準決賽再較量。

除了同是來自澳洲的麥迪遜威爾遜，艾馬麥姬昂是何詩蓓在世錦賽上最大敵人。去年東京奧運（長池制），她在100米自由泳決賽以0.31秒力壓何詩蓓奪金，前者更以51.96秒刷新奧運紀錄。

艾馬麥姬昂是何詩蓓在世錦賽上最大敵人。（Getty Images）

艾馬麥姬昂來自游泳世家，爸爸朗恩（Ron）和哥哥大衛（David）均為泳手，朗恩曾在1978、1982兩屆英聯邦運動會贏得4金1銀1銅，全部是自由泳個人或接力項目。

艾馬麥姬昂兼游多項比賽能力驚人，她在東京奧運奪得4金3銅。包括50自、100自金牌，以及在女子4X100混合泳、4X100自接力以破世界紀錄時間奪金，並在100蝶、4x200自和男女子4X100混合泳取下銅牌。艾馬麥姬昂在生涯總共獲得11面奧運獎牌。

艾馬麥姬昂力壓何詩蓓奪得東京奧運100自金牌。（Getty Images）