英超觀察｜利物浦新攻擊三叉戟漸成形 贈曼聯7蛋兼史上最大敗仗

Unbeliverpool！利物浦竟於主場以7：0血洗近期強勢的曼聯，是歷來面對宿敵的最大勝仗。將於季末離隊的羅拔圖法明奴「埋齋」，似為逐漸成形的新紅軍攻擊鐵三角贈慶；大勝一場的意義還在於，紅軍以42分排第5，只落後多賽1場的熱刺3分，但得失球有絕大優勢。



利物浦近期都以加普任「假9」，紐尼斯與沙拿分於左右進襲，這個紅軍新三叉戟雖然遠未如沙拿、法明奴、文尼那麼犀利，但近期越踢越好，早前紐尼斯與沙拿已成為聯賽創造機會最多的一對組合，今場則看到加普與沙拿及紐尼斯漸見默契，3人今仗便各入兩球。

加普越踢越好，今場不時策動由守轉攻，且入了兩個精彩入球。（Getty Images）

加普與紐尼斯的傳送配合還未十足，但因為兩人不時互換位置，這種互動令曼聯後防偶有漏洞。利物浦打破缺口的一球，便是加普移到了左路，接應左閘羅拔臣直線妙傳，內切入禁區「熨射」遠柱入網。

當然，上半場曼聯其實不是沒有還手之力，雖然利物浦的機會較多，但「紅魔鬼」一兩次直接的攻勢也幾乎入波，可是般奴費南迪斯的「插水式」近頂擦柱而出，拉舒福特接應勞基梳爾的長傳快射也軟弱無力。

曼聯後衛今場防守不太集中，兩次走漏紐尼斯，讓該利物浦前鋒頂入了兩球。（Getty Images）

下半場卻是另一個世界。曼聯上半場跟紅軍互有攻守，但易邊後僅5分鐘便連失兩球，令局勢變得一面倒。47分鐘先被紐尼斯頂入，是曼聯防線不太集中所致；50分鐘再失一球，則完全打起了利物浦的信心和士氣。這一球，基本上由加普及沙拿兩個人組織而成，首先加普在己方禁區頂由守轉攻，斜傳給沙拿後快速跟進，沙拿在右路又傳回給已入楔禁區的加普，這名荷蘭國腳巧妙地窄位射成3：0。

加普（右）與紐尼斯漸見默契，加上沙拿，可能又會是另一組令人聞風喪膽的攻擊組合。（Getty Images）

老實說，之後的4球已無關戰術。兩隊士氣此消彼長，運氣也完全傾斜於主隊一側，利物浦之後無論皮球怎樣被截、反彈，總會回到自己腳下，於是紐尼斯又頂入一球、沙拿梅開二度之餘，還助攻法明奴近射「埋齋」；沙拿也以129球，超越了名宿科拿，成為利物浦英超史上的射手王。

沙拿（右）以129球打破了科拿保持的利物浦史上最多英超入球紀錄。（Getty Images）

利物浦以7：0大破曼聯，是歷來對這支宿敵球隊的最大勝仗，上一個紀錄已是超過100年的，他們在1895年以7：1大勝，但當時曼聯還只是叫Newton Heath。曼聯在英超史上也未試過吞7隻光蛋，但今次平了隊史最大敗仗，他們分別於1926年（對布力般流浪）、1930年（對阿士東維拉）及1931年（對狼隊）錄得同紀錄的慘敗。

般奴費南迪斯（右）認為曼聯踢不出應有水準，主帥坦赫格更直言，對球隊的表現十分憤怒。（Getty Images）

曼聯主帥坦赫格賽後表示：「上半場踢得還可以，但臨完半場場犯了一個致命錯誤。下半場，那不是平常的我們，這不是我們的水準，我們根本沒有踢得像一支球隊，完全不專業，所以我真的很憤怒。」紅魔鬼現時以25戰得49分，續排第3，但其實只領先利物浦7分。

今仗之前，曼聯11場不敗，取得9勝2和，當中更捧走了聯賽盃，氣勢明明一時無倆。以其上半場的表現，並非戰術出了疏失；但下半場的崩潰，卻屬精神上出現問題，是近期太順利有點輕敵，還是純粹集體「發波瘟」，只能留待坦帥深究，以及再準備一次「吹風機」。