英超｜艾雲東尼涉違賭博條例　突貼長文反控英格蘭足總：我很擔憂

艾雲東尼（Ivan Toney）違反賭博條例一案仍未有判決，外界對他的「刑期」猜測不斷，但這名賓福特球星在個人社交網站發上文，反指責英格蘭足總將本應保密的消息洩漏予傳媒，並稱對整個審判過程感到「擔憂」。



英格蘭足總於去年11月發表聲明，指控艾雲東尼在4年內違反賭博條例達232次，並在在12月下旬追加30項指控，共262宗指控，有關事件更疑似使他落選英格蘭世界盃大名單。

艾雲東尼於去年11月被英格蘭足總指控違規賭波。（Getty Images）

雖然足總仍在調查此案，但英國廣播公司（BBC）在2月28日報道，艾雲東尼已承認「許多」（many of）指控，多個英國媒體都認為他或將面臨至少6個月的停賽處分。

不過東尼周四（2日）在Instagram的限時動態貼出長文，指責英格蘭足總未有將案件相關資訊和調查過程保密。

艾雲東尼在限時動態中抱怨英格蘭足總洩露他的消息。（艾雲東尼Instagram）

「英格蘭足總曾說在有任何決定前，一切都會保密，但昨日和今日都看到傳媒對調查過程的猜測，對此我感到震驚和失望。」他寫道，「特別讓我不安的是，連聆訊也未舉行，報道中已提及英格蘭足總指我會面臨6個月的停賽期，我因而擔憂整個（調查）過程。」

「我的律師將會去信足總，要求他們調查洩密事件，這已經是第二次有相關報道出現在報紙上——上一次是英格蘭選拔世界盃球員之前。」

「我一直都獲告知，整個過程是保密的，因此我無法作進一步評論。並將會繼續專注在自己的足球事業上。」

面對艾雲東尼的指責，BBC和天空體育曾向英格蘭足總查詢，惟足總拒絕回應。