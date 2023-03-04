英超｜法明奴不續約季尾離開利物浦　昔日紅軍三叉戟走進歷史

曾為利物浦攻城拔寨的三叉戟，自上季尾沙迪奧文尼（Sadio Mane）離隊後便只剩下法明奴（Roberto Firmino）及沙拿（Mohamed Salah）。

如今傳出法明奴決定在季尾離隊，意味着曾為紅軍球迷津津樂道的「古埃及文明」組合，終只剩下沙拿一人。



據英國《天空體育》、《每日鏡報》、《每日郵報》等媒體報道，法明奴不與球隊續約，將在季尾以自由身身份離隊他投，「轉會達人」羅曼奴（Fabrizio Romano）亦在其個人Twitter中提及此事，表示這名巴西球星希望尋求新的挑戰，並在稍後的另一則貼文中，稱消息已得到其經理人Roger Wittmann確認。

菲臘比古天奴（Philippe Coutinho）、沙拿、沙迪奧文尼及法明奴的進攻組合，曾被香港球迷稱為「古埃及文明」。古天奴於2018年冬天離隊後，「埃及文明」三叉戟的攻力不跌反升，一度使歐洲各球會聞風喪膽，助球隊在2018/19賽季勇奪歐聯冠軍外，亦在2019/20賽季拿下隊史首座英超冠軍，此外還有足總盃冠軍、超級盃冠軍等榮譽。

這個從2017年組成的紅軍三叉戟組合，在過去5年間直接參與了球隊611個入球中的399球，法明奴雖然在球隊擔任中鋒位置，但入球重任大多落在兩側的文尼及沙拿身上，這名巴西球員更多是負責策應和拉扯的工作，雖然入球相對較少，但同樣是球隊不可或缺的一員。

曾經的「埃及文明」三叉戟，如今即將各散東西。（Getty Images）

不過最近兩季法明奴不時受傷患困擾，表現亦有所下滑，在球會上陣次數減少之餘，亦遺憾落選2022世界盃巴西國家隊名單。

利物浦在過去12個月內已數次為鋒線增兵，花費約1.8億鎊羅致路爾斯迪亞斯（Luis Diaz）、 達雲紐尼斯（Darwin Nunez）、加普（Cody Gakpo）、法比奧卡華路（Fabio Carvalho），亦與葡萄牙前鋒祖奧高祖達（Diogo Jota）續約，法明奴在隊中的地位備受動搖，踏入2023年後他各項賽事僅上陣5次，合計只有87分鐘。

達雲紐尼斯是今季備受矚目的紅軍新援之一。（Getty Images）

雖然曾多次被批評為不擅長入球的中鋒，利物浦名宿加歷查（Jamie Carragher）亦曾在2021年時表示，當文尼和沙拿啞火時，他沒能站出來擔起入球的重任。可實際上法明奴在2019年時便以78個入球成為英超史上入球最多的巴西球員，而他在效力紅軍這接近8季期間，共為出戰353場賽事攻入107球和78個助攻，單看直接參與入球數據絕不失禮。

今季法明奴雖受傷患困擾，但目前在英超中有7球進帳，暫比上季多兩球，更比新援紐尼斯多1球。

加歷查在Twitter寫道：「若然法明奴季尾離隊的報道屬實，我認為這是對雙方都最好的發展。他是一名偉大的利物浦球員，並將作為球隊史上最出色的三叉戟一員，為我們所銘記。」