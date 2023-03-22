跳水｜全紅嬋失落全國賽金牌伏師兄懷中痛哭　一套動作成天才夢魘

中國奧運跳水金牌得主全紅嬋，昨日（21日）出戰在上海舉行的全國跳水冠軍賽。在女子個人10米高台，她由初賽到決賽第三輪一直領先，至第四輪在高難度動作207C失手，炸出水花，有評判甚至只給她4.5分。因為這一跳的失誤，令全紅嬋不敵陳芋汐得亞軍，她賽後十分難過，更倒在師兄謝思埸懷中哭起來。



去年世錦賽，全紅嬋因為207C這組動作失誤，將冠軍拱手讓予陳芋汐。到昨日的全國賽，同一故事再度上演，15歲的全紅嬋幾乎由頭帶到尾，但決賽又在207C失手。

207C所指的是向後翻騰3周半抱膝，難度系數3.3，屬於一套女子高台跳水極高難度的動作。

作為東京奧運女子10米高台冠軍，15歲的全紅嬋在全國冠軍賽初賽及準決賽皆以首名晉級。在準決賽，全紅嬋也曾跳207C，失誤亦大，但她其他幾跳表現突出，所以守得住優勢，領先老對手兼好姐妹陳芋汐。

在決賽頭三輪，全紅嬋的表現完美，如有「水花消失術」，其中第二跳的動作407C（向內翻騰三周半抱膝）更加驚人，有4位評判給予她滿分的10分，令她獲得94.4的高分。她的分數在頭三跳領先陳芋汐。

【全紅嬋決賽第四輪失準】

第四輪成為今次比賽的關鍵，全紅嬋的207C又出現失誤，可能用力太猛，入水角度欠佳，導致入水後爆出大水花。7位評判當中，更有一位給她4.5分的低分，最後她這一跳只得54.45分，總成績跌落次席，一下子被陳芋汐爬頭，落後超過20分。

全紅嬋失手，有評判給她4.5分。（網上片段截圖）

陳芋汐憑穩定的發揮，最終以416.25分擊敗全紅嬋得金牌，而全紅嬋則以10.4分差距落後得銀牌。

在決賽5跳，全紅嬋其中4跳都表現出色，但一次失誤足以失冠。她賽後失望，頒獎儀式後情緒仍有點激動，伏在廣東隊師兄謝思埸懷中痛哭。謝思埸事後在微博分享照片，並留言：「只有經歷才能讓人強大（下次別拿我衣服擦）。」

謝思埸分享全紅嬋伏在他懷中痛哭的圖片。（微博）

面對傳媒的訪問，全紅嬋亦眼泛淚光，她抹一抹雙眼表示：「我沒事，我沒哭。」她接着分析207C的失誤，她說：「沒有把自己水準發揮出來就感覺挺遺憾的，翻得快了一點感覺，比平常要翻了快了很多，起跳也沒找準那個點，以後就注意好自己平時的節奏，不要太過於追求10分之類的吧。」

全紅嬋接受訪問時眼泛淚光。（網上片段截圖）

在去年布達佩斯的世界游泳錦標賽10米高台比賽，全紅嬋在初賽、準決賽及決賽做207C這組動作時皆失手，其中決賽一跳水花四濺，最後不敵陳芋汐得銀牌。如今相似的故事再度上演，207C似乎已經成為全紅嬋的夢魘。

在去年世錦賽，陳芋汐擊敗全紅嬋得金牌。（資料圖片/Getty Images）

全紅嬋在東京奧運一戰成名，雖然有時可以造到毫無瑕疵，但有時會嚴重失誤，相比而言，兩年前得奧運銀牌的陳芋汐，表現就愈來愈穩定。陳芋汐今次賽後談到全紅嬋的失誤，她說：「其實大家都有失誤的時候，有時候也許失誤並不是壞事，我也希望她在之後的比賽中發揮好自己。」