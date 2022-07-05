跳水世錦賽｜「夢之隊」橫掃全部項目13金　日本小將險破中國美夢

在布達佩斯舉行的游泳世錦賽周日結束，中國跳水隊史無前例地包攬全部13面金牌。在最後一個比賽日，男子10米高台決賽，中國「難度王」楊健贏得冠軍。



玉井陸斗在男子10米高台贏得銀牌。（Getty Images）

值得留意的是，15歲日本選手玉井陸斗在總成績一度領先，差點威脅中國橫掃所有跳水金牌的美夢。直至最後兩跳，玉井陸斗被楊健超越，最後得銀牌，至於另一位中國選手楊昊就得銅牌。玉井陸斗表示滿意成績，能夠擊敗一位中國選手，已經令他信心大增，他的目標是在巴黎奧運奪金。

玉井陸斗可說是日本跳水界自寺內健後，最有潛質的選手。他去年以14歲之齡躋身東京奧運決賽，最後獲得第7名。一年後，玉井陸斗突飛猛進，已經有力在世錦賽爭逐10米高台冠軍。

在今場世錦賽決賽，只有兩位中國選手楊健、楊昊，以及玉井陸斗曾在總成績領先。28歲的楊健在首跳後領先，完兩跳後輪到24歲的楊昊總分居首。在第三跳，玉井陸斗做出難度系數3.7的「向前翻騰四周半抱膝」，取得99.9的高分，超越兩位中國選手升上首位。完第四跳後，他仍然領先。

不過，玉井陸斗在第五跳失準，一下子跌落第四位，而楊健重返首位。在最後一跳，楊健造出難度系數4.1的「向前翻騰四周半屈體」，取得102.5分，以總分515.55分得到冠軍。玉井陸斗在第六跳回復水準，最終以488分獲得銀牌，而楊昊就以485.45分得銅牌。內地傳媒《網易》表示，若果玉井陸斗的第五跳沒有失準，中國能否贏金牌也是未知之數。

【玉井陸斗第六跳片段】

The Last Duraflex Dive of the day of the 19th FINA World Championships is from the Men 10m Platform Final 🇯🇵Rikuto Tamai showcased an incredible Reverse 2½ Somersault 2½ Twists pike (Dive 5255B) and the judges liked it! With a total score of 95.40! #diving #FINABudapest2022 pic.twitter.com/Ft1JHm6uCd — FINA (@fina1908) July 4, 2022

對中國跳水「夢之隊」而言，穿金戴銀是很平常，但對於日本來說，玉井陸斗這面跳水世錦賽銀牌則是彌足珍貴。這是日本首次在這個項目贏得獎牌，上次在世錦賽摘牌的男子選手，已經是2001年在3米板得銅牌的寺內健。玉井陸斗也是贏得世錦賽銀牌的最年輕日本選手。

「我都不知發生什麼事，但我真的很高興」，玉井陸斗說，「這是不可能的任務，但我贏了一位中國選手，這給我未來很大的信心」。他表示未來的目標是在兩年後的倫敦奧運贏金牌。

玉井陸斗與教練馬淵崇英合照。（Getty Images）

在同一日的比賽，日本的三上紗也可/金戶凜贏得女子雙人3米板亞軍，冠軍則是中國的陳藝文/昌雅妮。總結世錦賽跳水項目，中國橫掃13個項目的金牌，總共得13金2銀2銅。