跳水世錦賽｜郭晶晶現場見證師弟妹橫掃金牌　「想起曾經的自己」

在布達佩斯舉行的世界游泳錦標賽周日完結，中國「夢之隊」包攬所有跳水項目的13面金牌。中國退役名將郭晶晶今屆以跳水技術委員會成員，用另一個身份參加世錦賽。她今日在微博發文，表示連日觀看各國健兒比賽，令她想起曾經的自己。



這位4面奧運金牌得主，今日透過微博分享參與世錦賽的感受，她寫：「在美麗的多瑙河邊，游泳世錦賽圓滿的結束了，再次回到熟悉的池邊，做着自己最熟悉的工作，一遍又一遍不斷的重複，看著各國選手們為了自己的夢想努力拼搏，也會不自覺地想起曾經的自己，也在夢想的道路上不斷的成長，未來的路還很長，繼續加油！」

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郭晶晶是國際泳聯跳水技術委員會（Diving Technical Committee，簡稱DTC）的成員，在去年東京奧運，她負責做「裁判的裁判」，評估裁判的表現，能否做到公平公正。在今屆世錦賽，郭晶晶也負責與裁判相關的工作。從她分享的照片見到，她要出席跳水裁判的會議；而在比賽時，她就坐在助理裁判的位置。

現居於香港的郭晶晶是中國一代跳水皇后，在2004年雅典及2008年北京奧運，都分別在女子個人及雙人3米彈板得金牌，擁有4面奧運金牌。至於在2000年悉尼奧運，她則得到兩面銀牌。