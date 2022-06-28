跳水世錦賽︱207C成全紅嬋噩夢　決賽3個10分仍負隊友陳芋汐

在匈牙利布達佩斯上演的世界游泳錦標賽10米高台跳水決賽，備受注目的全紅嬋因為第三跳失誤，拱手將冠軍讓予隊友陳芋汐。

事實上，她在今屆世錦賽做這組207C動作，連續在初賽、準決賽在決賽全部失手，考起這位東京奧運金牌得主。



全紅嬋首度出戰世錦賽，在10米高台跳水摘銀。（Getty Images）

207C成全紅嬋噩夢

首次出戰世錦賽的全紅嬋，與隊友陳芋汐上演一幕最強對最強，東京奧運一戰成名的全紅嬋，再次施展神奇的「水花消失術」。她在頭兩跳發揮出水準，第二跳更獲得兩個評判給予10分，兩跳後領先陳芋汐超過4分。二人水平明顯遠勝其他國家對手，金牌關鍵在於第三跳。

全紅嬋的第三跳動作是207C——反身翻騰3周半抱膝，難度分3.3，不止是決賽5跳中難度最高一跳，她在初賽和準決賽已先後在這組動作失手，分別只得64.35分和62.70分，決賽中她再次失誤，打開身體有點遲，導致入水角度不理想，水花四濺，結果再創新低只得61.05分。

即使她在餘下兩跳力追，第四跳再獲另一個10分，依然無補於事，以0.3分之微僅負隊友陳芋汐，首次出戰世錦賽得到一面銀牌。

陳芋汐在決賽5跳表現穩定，她在第四跳選擇207C，拿下80.85分，結果這20分差距成為金、銀牌的差別。她獲得417.25分衛冕封后，全紅嬋得416.95分奪銀，馬來西亞選手潘德莉拉（Pandelela Rinong Pamg）以338.85分得到銅牌。

全紅嬋與隊友陳芋汐包辦金、銀牌。（Getty Images）