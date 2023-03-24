港足新秀初嘗旺角場震撼　潘沛軒顏卓彬留遺憾　艾華：同馬拉死過

撰文：袁志浩
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港足主場友賽新加坡，最終在旺角場近6000球迷打氣下賽和1：1，主教練安達臣讓3位新秀艾華、顏卓彬及潘沛軒後備登場，上演他們的港足「地標戰」，賽後他們各有感受。

效力傑志的潘沛軒，甫上場即有機會接應艾華助攻起腳，但皮球在門前與他擦身而過，他坦言有點失望，承認自己可以把握得更好。「朱sir（傑志主帥朱志光）賽後叫我應該飛落去，也鼓勵我繼續發揮自己優勢。我認為自己表現一般，仍未夠好，尤其門前把握及傳球還要進步。」

22歲的潘沛軒換入後於左路曾創造不少威脅，其中一球扣大位右腳燙射，但角度太正；他表示第一次感受「紅旗」下的旺角場，是種衝擊，「有點緊張，但心態更多是興奮，想被看見，想做得更好。起碼能在這麼多球迷前表現到自己，幫到球隊，而不是佗手掕腳。」尾段曾遭新加坡球員撞跌的他，也稱比賽強度較港超激烈，「也是經驗，下次知道如何避開。」

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潘沛軒換入後曾於左輔位起腳。（夏家朗攝）

至於25歲中場顏卓彬，今季才於傑志冒起，他指雖然旺角場亦是「藍鳥」主場，但穿上港隊戰衣就是不一樣，「熱身時在球員通道走出來已很震撼，我一直很渴望在滿座的旺角場比賽，氣氛很不同，想不到首次踢大港腳就在這種環境下比賽。」

和局為顏卓彬的「地標戰」留下遺憾，他只為自己打不及格的40分，「有一球被偷波，自己（在球會）習慣了控制戰局的踢法，沒為意身後仍有前鋒，是個好教訓。我雖然在球會曾跟外隊比賽，但國際賽經驗仍不足，希望把經驗帶下去。」

比賽後段入替港足隊長黃洋的他，稱自己沒想過要接對方班，「他仍很sharp，表現有目共睹，希望餘下時間能在他身上學多一點，也想自己換走的不是他，因為我很少機會跟他一起踢。」

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顏卓彬尾段入替黃洋出任防守中場。（夏家朗攝）

最後還有31歲、來自喀麥隆的艾華，這一周他獲發特區護照、獲補選入伍，再代表港隊第一次上陣，一切來得太快，「夢想成真了，這是我追求了很長時間的事，很高興我終於做到。」他笑言被球迷呼喊名字的一刻，內心有點「飄飄然」，但他很快就投入及享受比賽，「很美妙，多謝球迷的支持，也感恩球會及推動這件事發生的每一位。」

艾華認為港隊距離勝利只差一點運氣，相信下一場會更好，「馬來西亞是好球隊，但香港也是。我們不會一直覺得對方很厲害，我們也很強，我們會去戰鬥，去贏，去跟他們死過。」

港足取消明天訓練，休假一天，並於周六（25日）復操，然後於下周日（26日）啟程前往馬來西亞新山，備戰下周二（28日）對大馬的友賽。

艾華於右路不斷突破。（夏家朗攝）
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