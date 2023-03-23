港足｜對新加坡不勝安達臣失望　指安永佳負傷　矢言改善入球能力

香港足球代表隊在旺角大球場友賽新加坡，全場創造大量攻勢下，最終卻只能戰成1：1。主帥安達臣坦言失望，但也指出部份球員有傷在身、或是狀態不足，未來需集中改善把握力，而下周作客馬來西亞，亦會派遣不同球員踢正選。



港隊今場對新加坡，對手攻勢雖不多卻是先入球的一方，而追平的入球也是對手的烏龍球，即使近乎全場壓住對手進攻，也未能獲勝。

安達臣出席賽後記招時，雖對和局失望，但亦指出部份球員狀態未足或有傷。（夏家朗攝）

安達臣在賽後記招上談到港隊表現時，認為球隊整體表現和態度都不俗、也執行到戰術，卻未能贏波，「創造了很多機會，新加坡只是縮後、嘗試打反擊，最後1：1，我有點失望」，認為與去年9月0：0賽和緬甸的情況相似，「入波是足球最重要的一環，所以需要改進，不是每場比賽都能有10、12個機會的，我們踢了幾場友賽，賽果總是0：0、1：1無疑令人失望，但相信球迷會滿意的。」

安永佳在65分鐘被換出，安達臣指他左腳有傷。（袁志浩攝）

不過，安達臣也指出部份球員狀態並非十足，「在中國聯賽效力的球員已有三個月沒有比賽了，他們只開始準備球季不久、只踢過幾場友賽，而且安永佳左腳有傷，未能交出最好的表現……我正在等待我們能有一支完整的球隊。」

談到下周友賽作客馬來西亞，他明言會輪換，「隊內還有其他球員，我的計劃中是會派他們上陣的，我的計劃是要觀察很多位球員，雖然在中國落班的球員狀態不是最好，但我還是會讓他們上陣，當他們狀態更好時，就會成為重要的一員。」

談到今仗上陣的新兵——潘沛軒、顏卓彬和艾華，安達臣指這批是他在港超觀察已久的球員：「潘沛軒有速度也有入球能力、彬仔作為防中在傑志表現很好、艾華的力量和速度，令他未來有可能成為港隊的重要一員。要對一隊專心防守的球隊並不容易，但未來我們要踢得更聰明，去贏得比賽。」