球迷排長龍購港足新球衣　每人限購兩件疑易名中國香港前最後一版

撰文：普利森
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香港足球代表隊（港足）旺角大球場友賽新加坡，這場令本地球迷期待已久的主場賽事，港隊穿上新球衣出戰，新波衫在現場首度公開發售。
賽事晚上8時才開始，大批球迷早已急不及待入場，為的正是這件港足新戰衣。有球迷約5時15分到場，前方目測已有近200人的長長人龍。

足總早前發布2023/24年度香港足球代表隊波衫，球衣設計十分簡約，主場版沿用紅色作為主調，手袖及領口位置加上白色邊條作點綴，並暗藏花紋細節；作客版主色則為白色，配上紅色邊。

港足友賽新加坡，新戰衣在旺角大球場首度公開發售，每件799元仍大受歡迎，每人限購兩件，現場只售紅色的主場版本，足總攤位人龍極長，球迷耐心等候購買。

港足︱免費直播對新加坡　旺角場勢相隔8年再爆滿　將帥全力爭勝港足新球衣設計簡約3.23球場發售　或成更名中國香港前最後一版
足總發布港隊最新球衣。（足總提供）
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今次港足戰衣大受歡迎，一方面是久未推出新款，另一方面或許跟足總早前通過更改官方名稱由「香港足球總會」改為「中國香港足球總會」有關，會徽及球隊隊徽都將更改，但料需花時間處理，今次這件球衣或成為最後一個採用「HKFA」的港隊隊徽的港隊波衫。

港足男、女子梯隊早前已曾穿起新球衣征戰，但至今晚港足對新加坡的友賽，香港男子成年隊才首次披起新波衫比賽。

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