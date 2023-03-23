港足友賽｜近6000球迷坐爆旺角場　港隊賽和新加坡　多名新秀獻技

香港足球代表隊周四（23日）在旺角大球場舉行的國際友誼賽，主場迎戰新加坡，在不再有防疫限制之下，5910名球迷入場「坐爆」旺角場，全場打氣聲從未中斷下，港隊以1：1賽和對手，展開明年1至2月亞洲盃決賽周的備戰工作。



今仗是「後疫情」下第一場港足賽事，球迷再沒有任何社交距離或口罩令限制，從門票開售不足一日便售罄，就知道球迷對主場賽事期待已久；今場也是自2015年港隊在世界盃外圍賽主場對卡塔爾後，港隊賽事相隔8年再次爆場，旺角場也扯起紅旗。適逢港隊新主場球衣在球場優先發售，即使8時才開賽，6時場外人龍已轉入花墟徑。

再沒任何制肘的旺角場，氣氛也回復往昔的熱烈，港隊球員賽前一入場熱身，即使看台當時仍未坐滿，球迷也立刻以雷動的歡呼聲和掌聲迎接。

奏畢國歌，賽事展開，港隊早段採取主動，多次成功在對手禁區內製造攻勢，6分鐘黃威近門欲車身施射但高出。12分鐘，安永佳禁區內轉身施射被擋到，徐宏傑右路傳中，羅梓駿近門快腳一撩，遭門將及時沒收。14分鐘新加坡隊終於有第一個攻勢，諾亞接應長傳在右路快放斬中，但隊友未能接應，15分鐘徐宏傑禁區頂右側處起腳但高出。

港足友賽新加坡：黃洋（右）以隊長身份正選上陣。（袁志浩攝）

未料先失球的竟是佔盡優勢的港隊，20分鐘，新加坡一次角球攻勢竟趁禁區內混亂由陳漢偉近射入網，打開紀錄。落後的港隊隨即展開浪接浪的攻勢，34分鐘，安永佳接應傳中原地舉腳施射僅僅略門而過，此後多次攻勢都未能得手。

港足友賽新加坡：陳漢偉為新加坡打開紀錄。（袁志浩攝）

到43分鐘港隊終於追平，鞠盈智在右路近底線靈巧地避過對手再傳中，小禁區內混亂間，新加坡的入球功臣陳漢偉竟然攻入自己大門，連破兩邊龍門。港隊追成1：1完半場，令全場球迷都興高彩烈地玩了多次人浪。

港足友賽新加坡：鞠盈智的美妙傳中造就了入球，他激動地揚手慶祝。（夏家朗攝）

換邊後，安永佳曾有一次背向龍門舉腳施射，但又僅僅高出，他在64分鐘亦與黃洋和鞠盈智一同被換出，港隊主帥安達臣一口氣調入首次代表成年港隊上陣的顏卓彬、陳肇鈞及入籍不久的艾華，三人尤其是艾華入場時獲得極大掌聲歡迎。

港隊連番射門未過辛尼十指關

比賽後段，黃威兩次主射罰球都帶來威脅，惟一次僅僅掠眉角而出、一次射地波又被門將辛尼接實；79分鐘，陳肇鈞自行中路突破再起腳，又遭辛尼飛身救出。

安達臣末段再調入另一首次上陣的潘沛軒及中茹子楠，前者落場後也有起腳機會，惟遠射被辛尼接實，最終雙方未再有入球下，香港以1：1賽和新加坡。港隊將在28日作客馬來西亞新山，與大馬國家隊合演另一場友賽。