羽毛球瑞士賽｜李卓耀直落兩局不敵渡邊航貴　8強止步無緣獎牌

瑞士羽毛球公開賽，李卓耀周五與日本球手渡邊航貴交鋒，惟直落兩局敗陣，止步本次大賽8強，與獎牌僅一步之遙。



排名世界19的李卓耀，上仗擊敗世界排名20的印度好手施里簡夫（Srikanth Kidambi）殺入8強，不過今仗面對排名較低、只有37名的渡邊航貴卻陷入苦戰。

第一局初段雙方比數接近，李卓耀連取3分後對方亦連得4分，不過戰至5：6後渡邊航貴開始進入狀態，將比數拉開至11：5，卓耀未能縮減分差之外，更一度落後至10：20，最終以12：21輸掉首局。

第二局開端兩人戰得梅花間竹，但打到9：9後渡邊航貴連續得分拉開分差，加上卓耀偶有失誤，最大曾落後11：18。此後渡邊航貴未有鬆懈讓勝局溜走，以21：15拿下第二局，用時38分鐘直落以2：0淘汰李卓耀晉級4強。

李卓耀今仗陷入苦戰，未能為對手帶來太大麻煩。（BWF官網，資料圖片）

港隊另一名將伍家朗因在抵達瑞士後確診新冠肺炎，未有參與本項賽事，因此接連擊敗兩名印度好手的李卓耀為港隊獨苗，敗陣後賽事已無香港球手。

今屆瑞士公開賽餘下4強選手分別為丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen）、台灣球手周天成、日本球手渡邊航貴以及馬來西亞好手李梓嘉。