羽毛球．全英賽｜22歲大馬小將一戰成名　安賽龍大熱倒灶衛冕失敗

「一哥」安賽龍所向無敵，已在多項賽事殺入決賽，算得上是羽毛球難以撼動的高牆。這名丹麥名將在全英羽毛球公開賽次圈鬥馬來西亞球手黃智勇，兩人激戰69分鐘，安賽龍最後一局以兩分飲恨，大熱倒灶，這名東京奧運金牌得主賽後激動地流下男兒淚。



安賽龍（Viktor Axelsen）貴為當今羽毛球壇「一哥」，他連續4站打入決賽階段，狀態及實力也稱得上是當今球王。

安賽龍在全英賽首圈反勝李卓耀後，與馬來西亞球手黃智勇爭入8強。兩人首局初段比分緊咬，直至15：15平手，黃智勇打破今局的平衡，一口氣連取6分，以21：15先下一城。換邊後，安賽龍隨即回勇，氣勢也壓着這名22歲的大馬球手，更在技術暫停後連拿10分，以21：9大勝扳回一城。

面對黃智勇，安賽龍今仗打得吃力。（路透社）

進入決勝局，黃智勇早段佔先機，一直保持2至3分差距，安賽龍後段連取5分反超前，賽事再度掀起高潮，黃智勇頂得住壓力，結果以23：21奠定勝局，成功「屠龍」，將會與中國球手李詩灃爭奪4強席位。

曾經在東京奧運奪金後哭成淚人的安賽龍，今仗落敗後再度流下男兒淚，他坦言每一場也努力爭勝，他傾盡全力與成績不似預期，難掩失望，並指全英賽對他有特別意義，但他在決勝局出現太多失誤，加上黃智勇表現出色，優勝劣敗，並指對方值得取勝，甚有風度。

22歲黃智勇一戰成名

世界排名第28位的黃智勇，上年戰績逐漸提升，曾經在印度公開賽及澳洲公開賽打入最後4強。今仗勇挫安賽龍除了是今年全英賽的最大冷門，相信也是這名馬來西亞球手生涯重要的勝仗之一。

黃智勇對意外「屠龍」當然高興，但現時已專注在下一圈賽事，「（擊敗安賽龍）我感到十分高興，但現時不能放鬆，必須專注在下圈賽事，我曾經輸給他（李詩灃）數次，我會看一看重播做功課，但無論如何也會全力爭勝。」

值得一提的是，黃智勇是歷來這3名馬來西亞球手擊退安賽龍，另外兩人是名宿李宗偉及李梓嘉，他們3人也是由教練葉橙旺旗下的球員。