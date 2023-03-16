羽毛球．全英賽｜伍家朗腳傷次局退賽　鄧謝配憾日本宿敵再飲恨

全英羽毛球錦標賽次日賽事，港隊女雙楊雅婷／楊霈霖爆冷淘汰4號種子的韓國組合，伍家朗及「鄧謝配」等先後登場，可惜未能晉級次圈。



伍家朗腳傷次局退賽

早前在德國打破3年多錦標荒的伍家朗，強勢征戰全英賽，首圈再鬥德國賽的決賽對手﹑中國球手李詩灃。伍家朗出戰德國賽時觸傷左腳，今仗負傷上陣，首局未曾領先，以12：21先輸一局。換邊後，伍家朗落後至1：8時，向球證表示退賽，未能完成賽事，並在全英賽首圈止步。

伍家朗因腳傷關係未能完成首圈賽事。（資料圖片）

「鄧謝配」遇宿敵再吞敗

今次全英賽港隊的籤運一般，李卓耀抽中對「一哥」安賽龍外，港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪又遇上2號種子﹑日本組合渡邊勇大／東野有紗。

「鄧謝配」與「東渡配」曾經在東京奧運及年終賽等交手，「鄧謝」輸多贏少，過往10次碰頭只贏1次。鄧謝首局中段曾連取6分反超前，惜「東渡配」回敬一段8：0的攻段，這對港隊組合以17：21落後。次局戰情同樣緊湊，「東渡配」末段連取4分，奠定優勢，鄧謝再以17：21落敗，直落兩局不敵對手，無緣次圈。

至於另一對女雙組合，吳芷柔／曾曉昕面對中國組合李汶妹／劉玄炫，直落兩局以13：21及14：21落敗。

鄧俊文／謝影雪再鬥日本宿敵，力戰兩局再度落敗。（資料圖片）

兩雙打組合撼強敵爭晉級

全英賽進入第3日，港隊剩餘兩對雙打組合。早前勇挫日本組合過關的李晉熙／吳芷柔，次圈將挑戰頭號種子﹑中國組合鄭思維／黃雅瓊，力爭再下一城。女雙組合楊雅婷／楊霈霖則遇上淘汰隊友的中國組合李汶妹／劉玄炫。

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