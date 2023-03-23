羽毛球．瑞士賽｜李詩灃全英賽封王後一輪遊　一個舉動成落敗關鍵

上周末的全英羽毛球錦標賽男單決賽，上演「中國打吡」，李詩灃力克師兄石宇奇封王。這名23歲的中國球手轉戰瑞士公開賽，首圈硬撼馬來西亞一哥李梓嘉，激戰3局才分出勝負，李詩灃末段竟因一個舉動領紅罰分，並成為輸波關鍵。



石宇奇與李詩灃包辦全英賽男單決賽，李直落兩局擊敗師兄，首度在全英賽封王，中國男單亦有回勇的跡象。戰畢全英賽後，4名中國球手轉戰瑞士公開賽，首圈竟然全數盡墨。

新鮮出爐的全英賽冠軍李詩灃，首圈硬撼馬來西亞的李梓嘉，兩人鬥得難分難解，李詩灃以21：18先下一城，次局以18：21被李梓嘉扳回一城。雙方在決勝局的比分同樣緊湊，更戰至「刁時」，結果李詩灃以21：23再輸一局，力戰72分鐘遭逆轉，無緣16強。

李詩灃在瑞士賽首圈不敵李梓嘉。（路透社）

戰至決勝局關鍵時刻，二人21：21平手時，李詩灃竟然拿下紅牌，輸掉一分，其後更輸掉比賽，究竟發生了什麼事。

李詩灃當時向球證示意綁鞋帶，並得到球證的許可，但綁好鞋帶後，他竟然把球鞋除掉，球證認為他有拖延時間之嫌，隨即向他出示紅牌，教練隨即上前向球證理論，但依然無補於事。

在羽毛球比賽中，鮮有出現紅﹑黃牌，根據賽例，球證不會直接以紅牌警告球手，此前必先被黃牌警告。李詩灃在今仗原來只非首次被警告，更是因為同一問題而重覆被罰。李詩灃在次局技術暫停後，在場邊綁鞋帶後，當時已被球證說了兩句。直至決勝局的暫停時，他再一次在同一位置綁鞋帶，然後球證向李詩灃出示黃牌。

微博上有在場的球迷透露，當李詩灃在關鍵分除鞋領紅，賽後即被教練狂罵近20分鐘，連等待拿他簽名的球迷也不好意思叫他。