中國象棋｜香港公開賽相隔4年復辦　世錦賽銅牌鄭彥隆首度稱霸

「2022-23全港公開中國象棋個人賽」上周日（26日）圓滿結束，上年11月為港隊在世界錦標賽團體賽摘銅的鄭彥隆，在9輪賽事過關斬將，打入決賽並贏得男子甲組冠軍，首度成為香港冠軍。



因為疫情停辦3年的香港中國象棋公開賽，本月復辦，一連4個周末上演，舉行男子甲、乙、丙組及女子組賽事。

男子甲組方面，早前為港隊在世錦賽贏得團體銅牌的鄭彥隆，與曾奪2019年世錦賽雙料亞軍的黃學謙，兩人由頭帶到尾，齊齊躋身決賽爭冠軍，結果鄭彥隆力克對手，首度稱霸香港公開賽。

鄭彥隆（右）首度贏得象棋全港公開賽冠軍，並由香港象棋總會秘書長黃嘉寶頒獎。（香港象棋總會提供）

女子組方面，年僅15歲的梁瑋珊面對一眾前輩，毫無怯場，在雙循環10輪賽事中未嘗一敗，以全勝姿態稱霸女子組，而陳艷萍即使是視障人士，在今次賽事也能奪得亞軍。

除了梁瑋珊，11歲的蔡時泓更在男子丙組以6勝3和封王，成為今次賽事最年輕的得獎者。

年僅15歲梁瑋珊在女子組全勝封后。（香港象棋總會提供）

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2022-23全港公開中國象棋個人賽成績（第一至四名）：



男子甲組：鄭彥隆、黃學謙、陳振杰、梁達民

男子乙組：王智韋、吳諾行、黃正文、楊梓延

男子丙組：蔡時泓、沈家𤋮、馬維亮、單偉豪

女子組：梁瑋珊、陳艷萍、鄺子翹、吳紫熒

