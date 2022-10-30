象棋世錦賽｜港隊男子個人摘銀追平史上最佳 團體與世界冠軍擦肩
撰文：趙子晉
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中國象棋世界錦標賽日前在馬來西亞古晉圓滿結束，港隊在男子個人及團體賽摘下一銀一銅。
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疫情關係，原定上年舉辦的象棋世錦賽延至今年，本月23至29日在馬來西亞古晉上演，港隊亦有派員出戰，並傳來好消息。
馮家俊出戰男子組個人賽，從小組賽脫穎而出，殺入決賽，與中國選手王天一爭金，結果以3勝6負不敵對手，無緣金牌，同時追平港隊史上在男子個人的最佳戰績。馮家俊與鄭彥隆男子團體賽再添一銅，港隊今屆勇奪一銀一銅。
港隊連奪兩牌，港隊領隊黃嘉寶滿意今屆戰績的同時，希望象棋運動在香港有更多關注，「疫情下出外比賽並不容易，世錦賽相隔一年再舉辦，各地選手的實力提升不少，男子團體有望衝金，雖然最終擦身而過，對今屆成績依然十分滿意。希望港隊成員們今次的出色表現，可以帶來更多關注，繼續發展傳統文化。」
象棋世錦賽港隊成績：
男子個人亞軍：馮家俊
男子團體季軍：馮家俊，鄭彥隆
男子U12組第4名：蔡承毅；第5名：梁信謙
女子U16組第8名：梁瑋珊
女子個人第7名：林嘉欣
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