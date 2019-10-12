【象棋世錦賽】港代表揚威溫哥華　奪世界第二創歷年最佳

撰文：趙子晉
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在加拿大溫哥華舉行的世界象棋錦標賽，香港男子代表黃學謙在個人及團體賽奪得雙料亞軍，創下史上最佳的戰績。
在加拿大溫哥華舉行的第16屆世界象棋錦標賽，4名香港代表林嘉欣﹑黃學謙﹑陳振杰及蔡偉雄出戰男﹑女子公開組及少年組賽事。黃學謙出戰男子個人賽，一路過關斬將，擊敗中國棋手汪洋闖入決賽，但在決賽不敵另一中國棋手徐超，屈居亞軍，創下香港代表在世錦賽的最佳戰績。另一選手陳振杰在個人賽奪得第9名，聯同黃學謙的亞軍，合計為香港在團體賽再奪一項亞軍，取得突破性戰績。
香港男子代表陳振杰（左二）與黃學謙（右一）奪得世錦賽團體亞軍，創下史上最佳成績。（香港象棋總會圖片）
奪亞的黃學謙表示今次賽事是他的一大突破，希望未來繼續為港爭光，「我不敢想像能夠打入決賽，雖然最後屈居亞軍，但已經是我的一大突破，希望未來在其他國際賽事再取佳績。」
領隊黃嘉寶希望藉今次世錦賽的佳績，推動象棋在香港的發展，「今次世錦賽奪得如此佳績，無疑是為我們注下強心針，希望日後在不同的賽事，繼續為港爭光，亦希望藉此推動象棋在香港的發展，吸引更多小朋友參加。」
男子個人及團體
黃學謙 亞軍
陳振杰 第九名
女子個人
林嘉欣 第七名
少年16歲組
蔡偉雄 第四名
陳振杰﹑林嘉欣﹑領隊黃嘉寶﹑黃學謙及蔡偉雄（由左至右）代表香港赴溫哥華出戰世錦賽。（香港象棋總會圖片）