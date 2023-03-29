國際友誼賽｜美斯帽子戲法助阿根廷大破庫拉索　國家隊生涯破百球

國際友誼賽，阿根廷主隊以7：0大破庫拉索（Curaçao），美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）個人上演帽子戲法之餘，國家隊生涯入球亦衝破100大關，成為史上第3個達到此成就的球員。



阿根廷今場面對的庫拉索在FIFA世界排名僅為86，面對有美斯壓陣的「潘帕斯雄鷹」當然無還手之力，全場僅錄得6次射門且無一命中。

美斯在比賽第20分打開紀錄，收穫自己在國家隊的第100個入球，此後他在第33和第37分鐘再入兩球完成帽子戲法，並為隊友獻上1次助攻。

美斯今場上演帽子戲法，成功達成國家隊100球里程碑。（Getty Images）

阿根廷在第77分鐘獲得一次12碼機會，但美斯主動放棄完成大四喜的機會，大方將主射權交予隊友迪馬利亞（Angel Di Maria），後者上前操刀中鵠，連同干沙利斯（Nicolás González）、安素費南迪斯（Enzo Fernández）、干沙路蒙迪爾（Gonzalo Montiel）的入球，最終以7：0大勝庫拉索。

美斯放棄大四喜機會，將12碼讓予迪馬利亞，後者入球後與美斯相擁。（Getty Images）

今場連中三元的美斯，在國家隊累計已攻入102球，紀錄上僅次於葡萄牙前鋒C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯：C羅）的122球和伊朗足球名宿戴伊（Ali Daei）的109球。

C朗拿度是史上國家隊入球最多的球員，達122球。（Getty Images）

這名7屆金球獎得主在阿根廷的首個入球，是在2006年3月面對克羅地亞的時候，有趣的是，卡塔爾是他唯一一個多次面對均未能破門的對手（2次）。

此外，阿根廷在奪得卡塔爾世界盃是在去年12月18日，今場面對庫拉索為當地時間3月28日，兩者相隔剛好100天。

賽後阿根廷眾將再次慶祝100日前奪得的世界盃冠軍。（Getty Images）

美斯今場帽子戲法的三個入球：