干地被炒後首度打破沉默　熱刺火速出手搶剛失業拿高士文︱英超

熱刺周日（26日）辭退領隊干地（Antonio Conte），意大利名帥與球會主席利維（Daniel Levy）會面後，雙方同意終止合約。他周一終打破沉默，在社交媒體流露心聲。

熱刺據報已跟剛被拜仁慕尼黑「炒魷魚」的少帥拿高士文接洽，期望趕在其他大球會搶人前早日得到他。



干地被熱刺辭退後一日，在社交媒體多謝球迷。（Instagram）

干地出任熱刺領隊16個月，未竟全功便下台，多少跟他對上一次公開發言、在國際賽期前3月18日熱刺3：3遭修咸頓迫和後那個瘋狂「爆Seed」力數球員和球會不是的賽後記者會有關。會後有關他離任的傳聞不斷，終在周日離任。



時隔多日，他在社交媒體打破沉默，上載4張在熱刺執教的照片，並寫上：「足球就是激情。我要感謝在熱刺欣賞和分享我的狂熱以及作為教練我那極度激烈足球生活方式的人。」當中是否話中有話，見仁見智，干地特別向一直支持和欣賞他的球迷致謝，「他們高唱我的名字，實在是難忘的經歷。我們的旅程已終結，祝願你們在未來一切美好。」

剛加入失業大軍的拿高士文，看來快要獲得熱刺聘約。（Getty Images）

英國《泰晤士報》及德國天空體育分別報道，熱刺已跟拿高士文接洽，商討由他接任領隊一職。拿高士文雖被拜仁慕尼黑辭退，但他不愁出路，熱刺、車路士和皇家馬德里三大球會均對他有興趣。

熱刺剛辭退干地，帥位正空懸，目前最為心急；車路士以樸達取代杜慈，戰績未如理想，如夏天易帥不會令人意外；至於皇馬主帥安察洛堤盛傳即將出任巴西國家隊教練，銀河艦隊或需要找人接手。熱刺或預見留待季尾將難以搶人，在拿高士文被炒僅3日，《泰晤士報》、德國天空體育便指熱刺已跟他接觸。

目前暫時未知拿高士文的取態如何，德國《圖片報》聲稱，熱刺早在2019年已看中拿高士文，只是他當時決定留在RB萊比錫。干地離任後，熱刺確認會由干地副手史迪連尼（Cristian Stellini）暫代帥位，直到今季尾。

2021年熱刺在聯賽盃決賽對曼城前夕辭退摩連奴後，經歷了整個夏天的尋找主帥「無間地獄」，多次被各路名帥拒絕，10多個人選全部落空，終從狼隊撬走紐奴，但他在任不足4個月便被炒，並由干地接手。熱刺領隊猶如「三煞位」，球會人力資源部今次不知會否又要重新經歷多一次頭痛的聘請領隊之旅。