英超｜孫興慜對干地被炒深感歉意　「要為他的離開負責任」

熱刺日前解僱領隊干地，韓國射手孫興慜開腔回應，表示對不起干地，自認表現不夠好，對干地被炒有責任。



孫興慜在國際賽期代表韓國披甲，他在對烏拉圭後的訪問中談到熱刺換帥。（Getty Images）

韓國昨（28日）晚在友賽以1：2不敵烏拉圭，效力熱刺的孫興慜賽後接受訪問，被問到球會的換帥風波。熱刺日前與干地終止合約，暫由干地的副手史迪連尼暫代帥位至季尾。

「我十分對不起他（干地）。」孫興慜說： 「他是一位世界級領隊，我們曾經一起有過一段美妙的旅程，我非常感謝他。我不知道其他球員的想法，但我對他感到難過。」

孫興慜感謝干地，並認為自己做得不夠好，才令到對方被炒。（Getty Images/資料圖片）

比起上季攻入23球勇奪英超神射手，30歲的孫興慜今季入球大跌，只得6個英超入球。他續說：「我應該要表現得更好，但我做不到。我不能幫到球隊。我覺得我要為他的離開負責任。」

干地在2021年11月接替紐奴成為熱刺領隊，帶領球隊在21/22球季打入英超前四名，獲得歐聯資格。熱刺近況反覆，在歐聯16強不敵AC米蘭出局，加上干地早前突然炮轟球隊，最終他在執教熱刺16個月後離開。

孫興慜認為自己要為干地的離開負責任。（Getty Images/資料圖片）

孫興慜祝福干地：「作為教練，他擁有優秀的能力及經驗，我相信他的未來職業生涯可以取得成功。我回到熱刺後，希望與隊友一起以好表現完成今季餘下的比賽。」