曼聯傳看中「新夏蘭特」　丹麥新星大爆發兩仗入5球 ︱歐國外

2024歐洲國家盃外圍賽揭開戰幔，最受注目的不是法國新隊長麥巴比（Kylian Mbappe，又譯：姆巴佩），也非再創新紀錄的C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯：C羅），而是被譽為「新夏蘭特」的丹麥新星凱倫（Rasmus Højlund）。

這位20歲阿特蘭大前鋒本已是備受豪門關注對象，首兩輪賽事已攻入5球，即使對手不強，仍引起業界注意，並與曼聯扯上關係。



丹麥新星凱倫在2024歐國盃外圍賽首兩仗攻入5球，備受外界注目。（路透社）

身材速度近似夏蘭特的入球機器

去年夏天，凱倫自奧地利球會格拉茲（Graz）轉戰意甲阿特蘭大，上半季未站穩正選，未有入選2022世界盃丹麥大軍，但踏入2023年後表現大爆發，12場意甲攻入6球。

他的好表現延續至國家隊，2024歐國盃外圍賽H組，丹麥首仗主場3：1勝芬蘭，凱倫包辦3個入球，大演帽子戲法。次仗作客哈薩克，丹麥2：3落敗，球隊一度領先2：0，兩個入球均是來自他。身高1.85米，健碩身型加上強大入球能力，不其然令人將他比作同樣來自北歐的艾寧夏蘭特。

凱倫（左）獲讚賞身材速度近似夏蘭特。（路透社）

搶人大戰曼聯佔一大優勢

丹麥小報《Ekstra Bladet》消息指，預料今夏會簽入新前鋒的英超球會曼聯，對凱倫「真的有興趣」，並持續關注他的進展。即使盛傳熱刺神鋒哈利卡尼（Harry Kane）或拿玻里射手奧森漢（Victor Osimhen）才是紅魔鬼今夏主要目標，該報指領隊坦赫格仍會「密切關注」這位身材和速度均與夏蘭特相近的年輕前鋒云云。

凱倫在家鄉球會哥本哈根出身，兩季為母會上陣32場，已在2022年1月以180萬歐元的身價，外流格拉茲。效力不足半年，便被阿特蘭大以1700萬歐元買走，一個轉手便為奧地利球會帶來近10倍利潤，今夏可能輪到阿特蘭大轉手發大財。

隨凱倫身價水漲船高，近日有消息指，他預料會跟新經理人簽約，被坊間解讀為有意轉會的訊號。除曼聯外，多間球會均對他有興趣，當中包括阿仙奴和愛華頓兩間英超球會，阿特蘭大據報開價4000萬歐元（約3500萬英鎊），願者上釣，凱倫被指為曼聯忠實球迷，讓紅魔鬼在搶人大戰佔有優勢。