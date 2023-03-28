曼聯傳看中「新夏蘭特」　丹麥新星大爆發兩仗入5球 ︱歐國外

撰文：吳慕兒
出版：更新：

2024歐洲國家盃外圍賽揭開戰幔，最受注目的不是法國新隊長麥巴比（Kylian Mbappe，又譯：姆巴佩），也非再創新紀錄的C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯：C羅），而是被譽為「新夏蘭特」的丹麥新星凱倫（Rasmus Højlund）。
這位20歲阿特蘭大前鋒本已是備受豪門關注對象，首兩輪賽事已攻入5球，即使對手不強，仍引起業界注意，並與曼聯扯上關係。

丹麥新星凱倫在2024歐國盃外圍賽首兩仗攻入5球，備受外界注目。（路透社）

身材速度近似夏蘭特的入球機器

去年夏天，凱倫自奧地利球會格拉茲（Graz）轉戰意甲阿特蘭大，上半季未站穩正選，未有入選2022世界盃丹麥大軍，但踏入2023年後表現大爆發，12場意甲攻入6球。

他的好表現延續至國家隊，2024歐國盃外圍賽H組，丹麥首仗主場3：1勝芬蘭，凱倫包辦3個入球，大演帽子戲法。次仗作客哈薩克，丹麥2：3落敗，球隊一度領先2：0，兩個入球均是來自他。身高1.85米，健碩身型加上強大入球能力，不其然令人將他比作同樣來自北歐的艾寧夏蘭特。

歐聯｜曼城夏蘭特「五福臨門」承認未夠喉　被換走時抱怨哥迪奧拿英超︱「魔人」夏蘭特瘋狂入球的秘密　奇特飲食習慣練成超強體質
凱倫（左）獲讚賞身材速度近似夏蘭特。（路透社）

搶人大戰曼聯佔一大優勢

丹麥小報《Ekstra Bladet》消息指，預料今夏會簽入新前鋒的英超球會曼聯，對凱倫「真的有興趣」，並持續關注他的進展。即使盛傳熱刺神鋒哈利卡尼（Harry Kane）或拿玻里射手奧森漢（Victor Osimhen）才是紅魔鬼今夏主要目標，該報指領隊坦赫格仍會「密切關注」這位身材和速度均與夏蘭特相近的年輕前鋒云云。

凱倫在家鄉球會哥本哈根出身，兩季為母會上陣32場，已在2022年1月以180萬歐元的身價，外流格拉茲。效力不足半年，便被阿特蘭大以1700萬歐元買走，一個轉手便為奧地利球會帶來近10倍利潤，今夏可能輪到阿特蘭大轉手發大財。

隨凱倫身價水漲船高，近日有消息指，他預料會跟新經理人簽約，被坊間解讀為有意轉會的訊號。除曼聯外，多間球會均對他有興趣，當中包括阿仙奴和愛華頓兩間英超球會，阿特蘭大據報開價4000萬歐元（約3500萬英鎊），願者上釣，凱倫被指為曼聯忠實球迷，讓紅魔鬼在搶人大戰佔有優勢。

拜仁守將柏華特轟金球　領法國挫愛爾蘭保兩連勝︱歐國外歐國外｜32歲西班牙前鋒曾淪人球　苦等15年迎國家隊首演竟成英雄歐國外｜阿仙奴核心遭曼城後衛狠踢　球迷陰謀論：哥帥的特別任務歐國外｜盧卡古帽子戲法助比利時挫瑞典　伊巴謙莫域破最年長紀錄歐國外｜勞基梳爾極速被逐曼迷勁興奮　女歌手唱英國國歌嚇親人歐國外｜C朗拿度破紀錄之夜領軍大勝　單刀失機食詐糊照梅開二度C朗破紀錄在望　曾考慮退出國家隊：不是離開的好時機｜歐國外比寧咸爭奪戰利物浦又陪跑？　ESPN：曼城有信心搶贏︱足球轉會C朗對手球會擬天價合約撬美斯　經理人爸爸親赴沙特︱足球轉會尼馬或「上車」？車路士班主與PSG主席巴黎會面傾轉會兼修補關係英超轉會｜曼聯找到C朗繼任人　將擲過億英鎊搶拿玻里射手奧森漢
歐國盃
足球
丹麥足球隊
艾寧夏蘭特
曼聯（Manchester United）
英超（Premier League ）
意甲
阿特蘭大