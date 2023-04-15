港超聯︱傑志再大破南區　因處罰丹恩奴域被發律師信：與合約無關

港超聯進入爭標大直路，傑志周六（15日）雖作客大勝冠忠南區，但主力射手丹恩奴域最近向球會發律師信，或今季餘下都未能上陣，有機會影響爭標形勢。



傑志首循環贈南區7蛋，但「藍鳥」各項賽事已3場不勝，早前更於菁英盃出局，作客今季勝率達6成的香港仔運動場，若失分便有機會送上爭冠主動權。球隊射手丹恩奴域因紀律問題繼續被剔出名單，改由潘沛軒客串中鋒。

至於南區縱有杜馬思因借用條款無法倒戈，但同樣是傑志借將的何振廷就擔正；明言將退役的守門員謝德謙，亦取得今季第一次出場機會，以在最後一仗主場賽事向球迷告別。

謝德謙的聯賽主場告別戰，拖着女兒天愛跟兒子天一出場。（袁志浩攝）

然而傑志未有留手，開賽僅兩分鐘就射破謝德謙十指關，基爾頓與米基爾「撞牆」後橫傳明加索夫，這位土庫曼翼鋒冷靜扣過守衛後燙射入網。4分鐘後，查理史葛禁區頂再射彈地波得手，「藍鳥」領先至2：0。

謝德謙之後曾勇救明加索夫半單刀，也用心口阻止了潘沛軒的近射，並單刀撲到伊高沙托尼左輔位的埋門。可是南區中前場組織仍欠奉，只有鞠盈智近右邊線離門約40碼罰球直射有威脅，傑志29分鐘再由潘沛軒近門頂入空門，下半場再憑米基爾挑過謝德謙建功，加上明加索夫梅開二度，結果贏5：0，繼續以42分坐穩榜首，餘下兩輪對手分別是晉峰與理文。

明加索夫在丹恩奴域缺陣下，擔當主要入球角色。

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雖然明加索夫已追平丹恩奴域今季港超的17球紀錄，頂替的潘沛軒今場也有進帳，但關鍵時刻「黑山伊巴」缺陣，無疑對朱志光是個難題。這位主教練透露，丹恩奴域去年12月上旬曾申請請假回鄉但不獲批准，他結果擅自離港缺席操練，終被傑志罰錢。「他已承認犯錯，本身事情已過去，但上周突然發信，可能是最近認為自己的重要性提高了。」

丹恩奴域因紀律問題缺陣傑志最近兩場賽事。（資料圖片／袁志浩攝）

對於丹恩奴域在事情解決前會否再上陣，朱志光形容自己被動，只能自我安慰，「雖然他質素高，但外援名額也只得5人。」

不過，「藍鳥」會長伍健稱，一切排陣由朱志光決定，也強調事件跟對方將於季尾完約無關，「這是紀律問題，我們只是接招，有什麼就做什麼。」他透露丹恩奴域仍有練習，並表示：「對我來說是很容易（處理的事）。」