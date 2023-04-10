菁英盃︱傑志和東方仍出局　金信煜被偷波成罪人　孫銘謙追趕紀錄

賽馬會菁英盃四強戲碼周一（10日）終於誕生，在2222名球迷見證下，傑志以2：2逼和東方，終在分組賽出局。東方則與標準流浪攜手出線，將分別對壘理文及冠忠南區。



東方與傑志今季第五度交鋒，由於同組的標準流浪早前贏波、已拿下17分，令東（16分）傑（15分）兩隊只能活一隊。非勝不可的「藍鳥」派伊高沙托尼、米基爾及艾里奧等常規正選，率領小將袁振謙、張廣然及中堅甘智健。

至於不敗便首名晉級的東方有主力馬高斯復出，首輪碰頭曾犯錯的20歲門將鍾凱文繼續把關，另外兩名菁英盃適齡球員，則是剛成新晉大港腳的黃皓雋，與今季已披甲17次的尼泊爾裔港籍球員柏拔。

傑志上半場組織甚為艱難。（袁志浩攝）

傑志兩名中鋒丹恩奴域與金信煜均未有擔正，改由明加索夫客串，令球隊上半場組織甚為艱難，早段更被東方搶得一面倒優勢。開賽僅3分鐘，巴杜姆把握一次角球攻勢於尾柱回傳，由伏兵十二碼點的馬高斯抽射破網，助東方領先1：0。

「藍鳥」之後有艾里奧頭槌中楣，費蘭度後上跳頂也角度太正；傑志嘗試遠射「突破」，但袁振謙扣過孫銘謙後禁區頂燙射、查理史葛與羅梓駿放「冷箭」都無果，半場落後返入更衣室。

孫銘謙為東方攻入關鍵一球。（袁志浩攝）

金信煜被搶腳下球致失分

不過，傑志52分鐘即由明加索夫接應伊高沙托尼角球頂入追平，雖然東方兩分鐘後有巴杜姆離門約廿碼內彎罰球射中楣角彈出，但戰至69分鐘再有斬穫。王振鵬想打反擊但開生波被搶截，皮球輾轉落入後備登場的金信煜腳下，這位長人卻遭偷走腳下球，結果孫銘謙推進後在人群中抽入成2：1。

「藍鳥」尾段狂攻，縱使艾里奧88分鐘頭槌追和，但2：2的賽果不足以令傑志「逃出生天」，東方終取得小組首名，晉級後鬥理文；同組標準流浪就次名出線，四強會遇上冠忠南區，兩場準決賽將分別於下周二、三（18及19日）檔期舉行。

傑志於菁英盃分組賽出局。（袁志浩攝）

傑志無緣四強：會繼續做青訓 丹恩奴域紀律問題缺陣

這場菁英盃分組賽錄得2222名觀眾入場，數字比起部份港超賽事更高，連傑志主帥朱志光亦感驚喜。他指今仗是一場精彩的比賽，球隊發揮也不錯，惜早段落後，且重奪形勢後又再犯錯，輸波「無得講」。傑志近年培育出不少青訓產品，惟今場在主力外援領軍下仍難逃出局命運，朱志光坦言「可惜」，但他強調傑志仍是贏得菁英盃最多的球會（兩次），不能單以今屆情況下結論。

「我們已拿過（冠軍），當年（2020年）決賽很大膽派7、8個（青訓產品）出場，如陳晉一、巴拉克及史雲斯頓等。不是說今屆去不到四強就失望，青訓也繼續做，也依然支持菁英盃。讓年青球員有機會去踢，就難免會有現在的情況出現。」他又透露，隊中射手丹恩奴域跟球會「有紀律問題要處理」，暫未知何時歸隊，「要等球會指示。」

朱志光指傑志會繼續做青訓，派年青球員上陣。（袁志浩攝）

孫銘謙今季攻入11球：多謝教練隊友信任

至於間接把傑志踢出局的東方，主教練盧比度堅稱自己沒有特別感覺，「他們出局是因為被流浪『雙殺』，我不感開心或不開心，只是為我的球員自豪。」他認為球隊一直位居小組榜首，絕對值得出線，對晉級四強經已「收貨」。

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孫銘謙今季於各項賽事已攻入11球。

東方今季五鬥傑志，終首度保持不敗，入球功臣孫銘謙指對傑志「每次都很艱難」，對拿下重要一役感到十分激動跟開心。這位今季在各項賽事已攻入11球的前鋒，只差兩球就能追平港超成立以來，華人於本地頂級賽事的入球紀錄（舊紀錄於2020/21年球季由夏志明創下）。

孫銘謙表示，多得球會管理層、教練團及隊友成就自己，「很深刻曾連續兩場射失十二碼，練習時盧比度問我，如果下次有十二碼還射不射。隊友很快就幫我答，說我會射，也射得到，我感覺很溫暖，因為每位球員都想入球，但他們選擇把機會讓給我，這令我增加了信心，想多謝他們。」