港足最新世界排名出爐　亞洲盃決賽周列第四檔　肯定避開五支球隊

最新一期的國際足協最新世界排名出爐，香港足球代表隊排名輕微變動，港足明年1月參加亞洲盃決賽周，分組抽籤檔次亦因此而塵埃落定。



在世界盃分別奪得冠軍及亞軍的阿根廷與法國，趕過原先榜首的巴西，阿根廷進佔「世一」、法國「世二」，巴西則跌落第3。

至於在3月份國際賽期主場逼和新加坡、作客不敵馬來西亞的香港足球代表隊，就微微下跌1位至第147，中國國家隊亦由第80微跌一位到第81。

港足在剛過去國際賽期不敵馬來西亞，兩仗錄1和1負，世界排名下跌1位。（資料圖片）

亞洲盃決賽周將於明年1月12日開始於卡塔爾舉行，屆時港足將相隔56年再度亮相這項大賽，24個國家或地區會分6組作單循環聯賽，每組首次名及4支最佳第三名球隊將晉級16強淘汰賽。

賽會之前公布，將於下月11日在多哈為分組作抽籤。24隊根據最新世界排名分4個檔次，每組會由各個檔次的一支球隊組成。港足終獲列入第四檔次，意味肯定避開相同檔次的印度、塔吉克斯坦、泰國、馬來西亞及印尼；國足則在第二檔次，檔次詳細分布如下：

第一檔次：

卡塔爾（東道主）

日本

伊朗

韓國

澳洲

沙特阿拉伯



第二檔次：

伊拉克

阿聯酋

阿曼

烏茲別克

中國

約旦



第三檔次：

巴林

敘利亞

巴勒斯坦

越南

吉爾吉斯

黎巴嫩



第四檔次：

印度

塔吉克斯坦

泰國

馬來西亞

香港

印尼

