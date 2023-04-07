港足最新世界排名出爐 亞洲盃決賽周列第四檔 肯定避開五支球隊
撰文：袁志浩
出版：更新：
最新一期的國際足協最新世界排名出爐，香港足球代表隊排名輕微變動，港足明年1月參加亞洲盃決賽周，分組抽籤檔次亦因此而塵埃落定。
在世界盃分別奪得冠軍及亞軍的阿根廷與法國，趕過原先榜首的巴西，阿根廷進佔「世一」、法國「世二」，巴西則跌落第3。
至於在3月份國際賽期主場逼和新加坡、作客不敵馬來西亞的香港足球代表隊，就微微下跌1位至第147，中國國家隊亦由第80微跌一位到第81。
亞洲盃決賽周將於明年1月12日開始於卡塔爾舉行，屆時港足將相隔56年再度亮相這項大賽，24個國家或地區會分6組作單循環聯賽，每組首次名及4支最佳第三名球隊將晉級16強淘汰賽。
賽會之前公布，將於下月11日在多哈為分組作抽籤。24隊根據最新世界排名分4個檔次，每組會由各個檔次的一支球隊組成。港足終獲列入第四檔次，意味肯定避開相同檔次的印度、塔吉克斯坦、泰國、馬來西亞及印尼；國足則在第二檔次，檔次詳細分布如下：
第一檔次：
卡塔爾（東道主）
日本
伊朗
韓國
澳洲
沙特阿拉伯
第二檔次：
伊拉克
阿聯酋
阿曼
烏茲別克
中國
約旦
第三檔次：
巴林
敘利亞
巴勒斯坦
越南
吉爾吉斯
黎巴嫩
第四檔次：
印度
塔吉克斯坦
泰國
馬來西亞
香港
印尼