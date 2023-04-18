黃澤林首膺十傑　14歲武術小將成史上最年輕｜傑出運動員選舉

第一次在「香港傑出運動員選舉」獲獎的他和她，賽後同樣有話兒。

黃澤林有個世一夢，何証騫興奮莫名，別忘硬地滾球的何宛淇，她因比賽無法出席頒獎禮，但對香港人的掌聲依然冀盼。



黃澤林的「世一夢」

曾於2018年當選「香港最具潛質運動員」的黃澤林（Coleman），今年一躍成為傑出運動員。這名18歲球手在2022年澳洲網球公開賽，夥拍葛原般奴在青少年組男雙封王，繼2021年美網青年組男雙後再次奪大滿貫冠軍。

黃澤林。（林靄怡攝）

Coleman難掩興奮，笑言這次「十傑」與2018年的獎項不一樣：「第一次感覺好特別，因為未試過，前幾年拿過一個青少年獎，和這次不同，對我來說是一個很大的肯定。」剛從青年組升上公開組，對Coleman而言是一大挑戰，他表示現在已經適應到：「之前會有點緊張，現在慢慢開始打得更放，因為更熟悉對手的節奏和球路。」他期望在接下來的世界大學生運動會和杭州亞運可以爭取獎牌：「向我世界第一的夢想更進一步」

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14歲武術小子何証騫：要更有自信

另一同膺「十傑」的小將何証騫，以14歲之齡成為史上最年輕「十傑」得獎者。不少運動員在得獎後表現興奮，何証騫卻直言「錯愕」：「完全沒有想過是我，因為我只出過2次國際賽，成績不及師兄，感覺出線機會幾乎是零。」

由於眼見公眾投票的最後十強沒有自己，何証騫表示想都沒有想過，但得獎後有一大覺悟：「這個意義重大的獎，推動力也是壓力。因為這會是外界對我的期望，認為拿到獎之後就要有更好的表現；而我也覺得不是拿完就算，一個動力要繼續（努力），要對自己有自信。」

何証騫。（林靄怡攝）

何宛淇首奪個人獎

殘疾硬地滾球運動員、現居世界第一的何宛淇，由於身處加拿大比賽未能親赴會場得獎。她在影片中感激家人支持她追夢：「今天我要去加拿大比賽，不能前來。我要多謝教練和隊友，給我很大支持，讓我追尋夢想和目標。我希望藉着大家的掌聲，鼓勵所有香港運動員。」

張家朗（左四）與其他傑出運動員得獎者一同上台領獎，包括朱文佳（左起）、張家瑋、黃澤林、何詩蓓、何証騫、江旻憓、吳安儀，劉慕裳及何宛淇因在外地訓練和比賽，未能出席。（林靄怡攝）