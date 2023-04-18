張家朗何詩蓓蟬聯星中之星　附得獎全名單｜傑出運動員選舉

「2022年度香港傑出運動員選舉頒獎禮」今日（18日）於香港會議及展覽中心舉行，張家朗及何詩蓓蟬聯星中之星，以下為頒獎禮盛況及得獎名單。

採訪：袁志浩、葉詩敏、張倩儀、林靄怡



得獎名單一覽

最佳運動組合：

女子重劍隊（江旻憓、佘繕妡、朱嘉望、陳渭泠、連翊希）

女子壁球隊（何子樂、陳善鈺、李嘉兒、湯芷穎）

殘疾人乒乓球隊（吳玫薈、王婷莛）

最佳運動隊伍：

男子七人欖球隊

傑出運動員（男子）：

張家朗（劍擊）、何証騫（武術）、張家瑋（桌球）、黃澤林（網球）、朱文佳（殘疾人羽毛球）

傑出運動員（女子）：

何詩蓓（游泳）、吳安儀（桌球）、江旻憓（劍擊）、何宛淇（硬地滾球）、劉慕裳（空手道）

男、女子星中之星：張家朗、何詩蓓



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【18:13】張家朗及何詩蓓蟬聯男、女子星中之星大獎

張家朗感言：「剛才我漏了多謝教練。我的法國教練Greg由2018年來港，他很辛苦，每天都要跟我們對打，彼此感覺很奇妙，既是教練又是對手。他很好，給我很大空間，也嘗試了解我，我對教練多過對家人，我們在隊內說笑他是爸爸，某程度上是的。當我低潮時，他給我很大空間，讓我成長，希望我們未來能夠一起努力，爭取佳績。」

何詩蓓感言：「我要多謝所有香港市民對香港運動員的支持。去年底澳洲世錦賽，完成100米自由泳後，我奪得銀牌，我在頒獎台領獎後，繞場一周時聽到觀眾席非常熱烈歡呼，一定是因為金牌是主場泳手吧，但當我最看清楚，原來很多觀眾是香港人，是留學生和移民人士，我很感觸，很多謝大家對我的支持。或許去年的成績不及奧運那一年，但我盡力了，希望大家繼續支持香港運動員。」

大會司儀鄭裕玲訪問兩位星中之星，要求分享一個小秘密，何詩蓓說：「我喜歡弄指甲，因為泳手都戴住泳帽和泳鏡，大家都差不多樣子，所以我會弄一些色彩繽紛的指甲，自己可以認到自己。」至於張家朗則說：「我沒什麼秘密，或許是這個吧：比賽前，教練會在後台跟我們一起行出去。但每場比賽前，原來我會經常『打喊路』，教練發現了我這個習慣。可能因為太疲累吧，但我都控制不了。」

張家朗及何詩蓓蟬聯星中之星。（林靄怡攝）

張家朗。（林靄怡攝）

何詩蓓。（林靄怡攝）

吳安儀。（林靄怡攝）

江旻憓。（林靄怡攝）

【18:00】朱文佳及劉慕裳奪得最後一席男、女子「傑運」殊榮

殘疾人羽毛球好手朱文佳剛剛落機，他說：「再次奪獎，很高興。我想多謝體院、香港傷殘人士體育協會，給予我們很多支援。感觸的是，去年獲獎，因為殘奧獎牌，去年成績對我來說超乎想像，沒想過這麼多面金牌，我有很好的教練和後勤團隊，生物力學、營養、訓練內容，看到自己一步步成長改變，屢創佳績。我從巴西完成比賽，帶來一面金牌一面銀牌，很高興，希望各位運動員繼續發光發熱，為香港注入新動力。」

空手道的劉慕裳繼2019及2021年後，第三次當選「傑運」，但她身在外地訓練，未能出席。她透過短片表示：「感謝投票給我的朋友，令我第三次獲獎。今年是亞運年，亞運後的第3星期，就是世界錦標賽，希望我能在一個十月帶來兩面獎牌！」

【17:58】網球的黃澤林當選男子傑出運動員

黃澤林曾於2018年奪得最具潛質運動員，以及2020年傑出青少年運動員，今次首度當選「十傑」，他表示：「很高興得到這個獎。我認識不少傑出香港運動員，大家付出很多，我要向大家學習。當然我會繼續全力以赴追尋更好成績，我要多謝所有人，多謝你！」

【17:52】江旻憓及何宛淇當選女子傑出運動員

江旻憓於亞錦賽決賽反勝韓國勁敵奪得女子個人賽金牌，又伙隊友摘下團體賽銀牌，過了豐收的2022年。她自2018年起，連續4屆奪得傑出運動員，她表示：「Hello大家好，好開心見到大家的靚樣，很久沒見，感謝大會給予我們機會，這個下午不用訓練。我要感謝教練Tavi和姜教練，他們今天都在，大家望佢哋啦！」

硬地滾球的何宛淇因要前往加拿大參賽，今天未能出席，她透過短片表示：「今天我要去加件大比賽，不能前來。我要多謝教練和隊友，給我很大支持，讓我追尋夢想和目標。我希望藉着大家的掌聲，鼓勵所有香港運動員。」

【17:50】桌球吳安儀及張家瑋同奪傑出運動員

吳安儀第十次當選傑出運動員，是現役運動員之中最多的，創出歷史一頁。繼2009、2012、2013、2014、2015、2016、2017、2018及2019年後再次得獎，「四眼Cue后」說：「沒想過今天可以站上頒獎台，沒怎麼準備。近年我少在香港，大部份時間在英國訓練和比賽。每年我都珍惜這個頒獎禮，有沒有獎也好，這是難得的場合讓運動員聚首，互相認識。我要感謝我的團隊，包括體院四位教練和爸爸，不過爸爸病了，大家真的要身體健康。」

張家瑋曾於2015及16年奪得傑出青少年運動員，「傑運」則是首次獲獎。他說：「很滿足了，來到這裏參加頒獎禮。我想多謝父母一直支持我做全職運動員，給我很大空間發展，我亦要多謝水哥，即是安儀爸爸，我小時候他一直栽培我。我希望大家能夠一直支持香港運動員，以及桌球運動員。」

【17:43】武術的何証騫當選男子傑出運動員

何証騫今年才14歲，首次獲獎。他說：「今次是我第一次獲獎，很高興在眾多運動員中脫穎而出，感謝政府、武聯、體院和各大贊助商。我亦要感謝家人，他們不斷鼓勵我，希望大家也能繼續努力。」

【17:40】何詩蓓奪第一個女子傑出運動員

何詩蓓繼2017、2019、2020及2021年後，再次當選女子「傑運」。她表示：「感謝教練、家人、隊友。去年年頭我受傷，訓練有阻滯，物理治療及按摩師日日照料我，我要在此感謝他們，他們總是希望我早日康復。我也想說，游泳界有很多優秀的青少年運動員，他們很努力，在本地及國際賽都有好成績，希望大家都能在亞運及奧運為港增光。」

【17:36】張家朗奪第一個傑出運動員

「劍神」張家朗成為今屆首位男子傑出運動員得主，繼2016、2017及2021年後，第4次獲得此項殊榮。他表示：「很高興再奪得這個獎，感謝奧委會及各贊助商。希望接下來的杭州亞運，各位運動員都能取得佳績。」

【17:29】

「香港最佳運動隊伍」獎項，則由香港男子七人欖球代表隊贏得，將獲得75000港元獎金。

【17:25】女子重劍隊、女子壁球隊及殘疾乒乓球隊獲最佳運動組合

今屆頒獎禮正式展開，首個頒發的獎項為「香港最佳運動組合」，得獎者為香港女子重劍代表隊（江旻憓、陳渭泠、佘繕妡、連翊希、朱嘉望）、香港女子壁球隊及香港智障人士體育協會的女子乒乓球代表隊。每對組合可獲得5.5萬港元獎金。

【紅地毯環節】

力爭衛冕女子星中之星的何詩蓓壓軸到場，她身穿一襲Channel「大Deep V」黑色連身裙，盡顯高貴。至於同是傑出女運動員大熱的吳安儀就穿上黑白配色的西裝，打上銀色閃閃bowtie，以中性打扮亮相。

何詩蓓晚裝搶鏡。（林靄怡攝）

吳安儀中性打扮。（林靄怡攝）

去年奪得男子星中之星大獎的張家朗，早在4時30分已經到達。他身穿Dior全黑西裝、配上深藍色領帶，並笑言最喜歡的是那對黑白色的波鞋，但強調沒有因此而「增高」。「打扮沒什麼特別，但最喜歡波鞋，因我最愛黑色，加上白色，簡單得來又很『四正』。」

角逐「香港最佳運動組合」的香港女子重劍代表隊代表江旻憓、陳渭泠、佘繕妡、連翊希及朱嘉望，緊隨張家朗到場，同時競逐傑出女運動員的江旻憓穿上露背吊帶花花裙，「平時着得密實一點」，她之後在傳媒要求下轉圈，更反問記者：「要轉幾快？」

張家朗到場。（林靄怡攝）

江旻憓。（林靄怡攝）

女子重劍隊。（張倩儀攝）

羽毛球的吳芷柔（左）、李晉熙（右）。（林靄怡攝）

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有「體壇奧斯卡」的傑運是體壇年度盛事，過去三屆因疫情而縮減規模，但今屆仍保留頒獎禮焦點之一的「紅地氈」環節，預計各位候選運動員將盛裝打扮，並於下午4時起陸續抵達會場。

今屆傑運繼續設有4個選舉項目，包括「香港傑出男運動員」、「香港傑出女運動員」、「香港最佳運動組合」及「香港最佳運動隊伍」。

「香港傑出男運動員」及「香港傑出女運動員」最多各五名，兩個獎項中得票最高者，將分別奪得最高殊榮的「國泰星中之星香港傑出男／女運動員」。在上月已截止的公眾投票中，東京奧運金牌得主張家朗、游泳女將何詩蓓，分別在香港傑出男／女運動員的公眾投票中領先，力爭衛冕「星中之星」。

延伸閱讀：去屆賽果及得獎運動員心聲

去屆紅地毯盛況：

何詩蓓以一襲黑色連身裙出席，大露背明艷照人。（李澤彤攝）

張家朗身穿黑色Dior西裝出席，張小倫則以淺色為主調。（李澤彤攝）