張家朗衛冕星中之星　團隊齊心爭巴黎奧運資格｜傑出運動員選舉

「2022年度香港傑出運動員選舉頒獎禮」今日（18日）於香港會議及展覽中心舉行，香港男子花劍代表張家朗第四度成為傑出男運動員，並繼去年後再奪「星中之星」大獎。



2022年成為男子花劍世界盃冠軍、升上世界排名第一，並在世錦賽摘銅，張家朗大熱當選傑出男運動員，更衛冕「星中之星」。他指去年當選主要因為奧運佳績，但今年獲獎同樣特別，「今年不一樣的是，在世錦賽贏得獎牌，這一直是我的目標及夢想，希望之後能做得更好」。

張家朗感激教練Gregory Koenig，形容教練像花劍隊的爸爸。（林靄怡攝）

張家朗首次上台時鼓勵其他運動員，希望今年一起於杭州亞運爭取佳績，卻漏了感激幕後一直支持及指導他的花劍隊教練Gregory Koenig。他在第二次上台發表得獎感受時立即「補飛」：「他由2018年來港，很辛苦，每天也被我們『拮』，做我們的對手，我們的關係無形中變得很特別。」

「我見他多過家人，劍隊常笑說他是我們的爸爸，某程度上也是的。多謝他給我空間，也嘗試了解我、無私地支持我，陪我成長。」

張家朗（左四）與其他傑出運動員得獎者一同上台領獎，包括朱文佳（左起）、張家瑋、黃澤林、何詩蓓、何証騫、江旻憓、吳安儀，劉慕裳及何宛淇因在外地訓練和比賽，未能出席。（林靄怡攝）

張家朗指，自己剛在法國參與本土賽事後回港，在當地能經常跟法國隊練習，「好犀利、學到好多」。他又透露，港隊已與一個巴黎鄰近市鎮簽下協議，若港隊取得巴黎奧運資格，將在賽前赴當地集訓。

劍擊的奧運積分周期將於5月展開，張家朗對男子花劍隊最終能爭一席位充滿信心，「大家都由零開始，我對隊友有信心，我們是一條心的，隊友作用就是在打得不好時互相鼓勵，我也會打得差，所以不想大家去分高低，否則壓力會很大。」

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張家朗以贊助商Dior的黑色西裝出席傑運頒獎禮。（張倩儀攝）