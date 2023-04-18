何詩蓓再膺星中星　喜見小將A標盼更人強馬壯｜傑出運動員選舉

「2022年度香港傑出運動員選舉」今日（18日）於香港會議及展覽中心舉行，去屆「星中之星香港傑出女運動員」何詩蓓今年「冧莊」再奪星中之星，兼膺傑出女運動員。

已獲得巴黎奧運游泳3項A標的何詩蓓，為同樣達到A標、16歲小將張心悅感到興奮：「希望泳隊可以更多人一齊去比賽，多人去才好玩。」



何詩蓓奪得傑出運動員及星中之星殊榮。（林靄怡攝）

去屆以東京奧運兩銀的成績，首奪「星中之星香港傑出女運動員」的何詩蓓今年再奪此最高榮譽獎項。

台上她分享到澳洲出戰游泳世錦賽的感動時刻：「我拿第二後在泳池繞場一周，聽到觀眾叫和拍手，我以為一定是給第一名的澳洲選手，原來很多都是香港人。」她笑言雖然去年成績不及奧運年，但已經盡力，因此兩屆「星中之星」意義大不同：「我知道2022年香港有好多女運動員成績都好好，所以不知道是誰，因為星中之星可以是任何人的。」

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截至目前，何詩蓓分別於100、200和400米自由游達到巴黎奧運A標，獲得個人第三項巴黎奧運資格。提及近日200背泳游出2分10.35秒、成功達到奧運A標的小將張心悅（Cindy），何詩蓓眉開眼笑，表示對方表現對泳壇是很大鼓勵：「她可以早一年達標，希望她能一直保持好成績去到奧運，有更充足準備。她這個case都可以鼓勵到更多青年運動員，繼續更多人達標。」她笑指，希望泳隊出賽可以更加人強馬壯，「這麼少人去不好玩 ，多人去氣氛好一點！」

何詩蓓與張家朗一同獲獎。（林靄怡攝）

張家朗及何詩蓓蟬聯星中之星。（林靄怡攝）

何詩蓓5月中旬開始，將接連出戰環地中海系列賽（Mare Nostrum Tour）、世界錦標賽和杭州亞運，談到目標她只希望自己游得好。香港泳隊從未在亞運奪金，何詩蓓無疑是今屆亞運金牌希望，她直言：「上屆亞運因為傷沒有去，今次希望順利去到。我會平常心去游，不想太緊張，環地中海系列賽我會當成是World Champ（世錦賽）的綵排。」

何詩蓓晚裝搶鏡。（林靄怡攝）

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去屆紅地毯盛況：

何詩蓓以一襲黑色連身裙出席，大露背明艷照人。（李澤彤攝）

張家朗身穿黑色Dior西裝出席，張小倫則以淺色為主調。（李澤彤攝）