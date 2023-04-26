英冠｜「曼城系」領隊稱霸英格蘭？　高柏尼率般尼提早兩輪封王

由曼城名宿高柏尼（Vincent Kompany）領軍的般尼，在周二晚英冠作客布力般流浪，靠文奴賓遜（Manuel Benson）在66分鐘在禁區K角球遠射得手，以1：0勝出全取3分。般尼44戰得95分，領先次席42戰得82分的錫菲聯，提前兩輪贏得英冠錦標，下季將以英冠冠軍身分征戰英超。



高柏尼帶領般尼贏英冠，重返英超。（Getty Images）

今季英超冠軍是兩位曼城系領隊之爭，分別是帶領曼城的哥迪奧拿以及曾任曼城助教、現領阿仙奴的阿迪達；而在低一級的英冠，另一位曼城系主帥高柏尼昨晚將錦標收入懷中，帶領般尼贏得英冠冠軍，相信來季會在英超挑戰「師父」哥迪奧拿及「師兄」阿迪達。

在昨晚的英冠，般尼作客布力般，上演東蘭開夏郡打吡。般尼踢得不算好，領隊高柏尼在58分鐘換入比利時翼鋒文奴賓遜，此子在66分鐘右路發難，推大位在禁區K角位起左腳遠射入網，為般尼一箭定江山，以1：0擊敗布力般。今場兩隊控球五五之比，主場的布力般8次射門有5次中目標，相反般尼僅得文奴賓遜的入球射中目標。

般尼球員一起滑跪慶祝。（Getty Images）

般尼贏波後44戰得95分，而次席的錫菲聯踢少兩場42戰得82分，就算錫菲聯餘下4戰全勝，最多也是得94分，肯定不能超越般尼，所以般尼可以提早兩輪捧得英冠錦標。

未有真盃捧，捧住膠盃先！（Getty Images）

37歲的高柏尼去年夏天接掌般尼，表現大獲好評，月初鎖定升班資格，帶領球隊重返英超，他個人四奪英冠每月最佳領隊，並當選今季英冠最佳主帥。高柏尼暫時執教般尼共52場比賽，取得32勝15和5負，攻入93球失45球，有23場比賽保持清白之身。

般尼球員拋起高柏尼慶祝。（Getty Images）

高柏尼表示，能夠在宿敵布力般主場鎖定聯賽冠軍別具意義。這位前曼城隊長說：「今季我們贏得兩項成就，分別是聯賽冠軍及升班資格。我們其實還有兩項成就要爭取，就是兩場打吡戰（對布力般）。我們今季贏盡4項成就，我很明白這些比賽對我職業生涯的意義。我們為人生製造了難忘的時刻，這是沒有人可以在我們身上搶走的。我們在伊活公園贏得聯賽冠軍！」

哥迪奧拿（左）認為高柏尼遲早有日會執教曼城。（Getty Images/資料圖片）

高柏尼的教練生涯由2019年重返母會安德列治開始，到去年獲邀回到英格蘭球壇，執教從英超降班的般尼。上月般尼在足總盃遇上曼城，賽前哥迪奧拿揚言高柏尼終有一天會成為曼城領隊，哥帥當日說：「高柏尼達早會回來。他命中注定會做曼城領隊，這件事肯定會發生，但我不知幾時。」

高柏尼在英冠的優異表現早引來其他英超球隊的青睞，例如熱刺及車路士皆傳有意邀請他下季執教，但英國《太陽報》報道，高柏尼已經向般尼更衣室表明心跡，下季會帶球隊踢英超。