歐聯觀察｜曼城淘汰拜仁闖4強 哥迪奧拿為晉級竟抄摩連奴？

如果只是看曼城在場上的表現，你會以為帶領的是摩連奴，但看看後備席，卻又真的是哥迪奧拿領軍，因為「藍月亮」的踢法從未如此「穩陣」過。結果，曼城穩打穩紥地守住了歐聯8強首回合3：0的優勢，在次回合作客拜仁慕尼黑以1：1賽和晉級。



不過，哥帥要再進一步，還有座「大山」皇家馬德里要跨越。



哥帥的穩陣，首先體現在以首回合的原班人馬應戰。上次說過，他起用班拿度施華放右翼，就是貪其勤於回防，可助速度不高的右中堅艾簡治協防。哥帥今場更穩陣的是，讓奇雲迪布尼更多時間在右路串連，所以艾寧夏蘭特在上半場沒有太多機會，球隊總共也只有4次不中目標的射門。

曼城鋒將夏蘭特上半場主射12碼，皮球一飛衝天。（路透社）

當然，曼城藉拜仁中堅烏柏美卡奴犯手球，獲得12碼機會，本在38分鐘可以領先，可是夏蘭特操刀卻一飛衝天。這名挪威射手於57分鐘將功補過，接應迪布尼傳送，趁烏柏美卡奴滑倒後推入禁區，狂抽入網，取得今季第12個歐聯入球，也追平了雲尼斯達萊英超球員於歐聯的單季入球紀錄。

夏蘭特及後將功補過，更追平雲尼斯達萊的英超球員單季歐聯入球紀錄。（路透社）

如果細看這入球過程，簡直像抄摩連奴的看家本領，先將中後場球員囤積於禁區及禁區頂，只留一個強力中鋒在最前，一個攻中負責由守轉攻，後場截得皮球後便馬上長傳突襲。那年摩帥的國際米蘭就是憑米列圖與史奈達的前線組合，加上一大堆硬漢鞏固防務，卒捧走大耳盃。誰又想到，向來崇尚進攻的哥迪奧拿竟然會用上同一招？

哥迪奧拿賽後表示十分滿意夏蘭特的表現。（路透社）

哥迪奧拿上回合賽後說，經歷一場比賽好像老了十年，事實上他為了再次捧起歐聯錦標實在絞盡腦汁，有一個細節是這樣的：幾個曼城後備球員在角球旗附近熱身，當迪布尼準備去開角球，後備球員便拾起皮球，滿以為他們準備給迪布尼，豈料當迪布尼去到開球區域時，後備球員卻將皮球拋遠了，於是迪布尼「唯有」行多幾步去執波，似乎這是為了拖延多幾秒鐘的「戰術」。

哥帥的穩陣也帶來回報，他率領曼城闖入4強，也是他個人第10次躋身歐聯準決賽，比昨天帶領皇馬晉級的安察洛堤還多一次，是歷來最多的。只是，也正是安察洛堤的皇馬，去季4強終止了哥帥的奪標美夢。

拜仁快翼高文（左），今仗令艾簡治等曼城左右中堅頻頻「食塵」。（路透社）

安帥與麾下的皇馬，歐聯經驗超豐富，更是英超球隊的剋星，上季接連踢走車路士、曼城，又在決賽擊敗利物浦；今季同樣先後擊退了車路士及利物浦，曼城能否成功復仇，實屬疑問。

再者，拜仁今仗雖然落敗，但暴露了曼城在戰術上最大的隱憂。「藍月亮」左右中堅尼敦艾基與艾簡治速度不高，拜仁便頻頻用最簡單直接的方法，利用高速的兩翼強行爆破，尤其右路的京士利高文面對艾基可謂予取予攜；及後艾基傷出，入替的拿樸迪更慢，於是有一下要以「熊抱」阻止高文推進。皇馬兩翼雲尼斯奧斯與洛迪高同樣高速，哥帥如不調整戰術，恐怕在5月9日作客班拿貝的首回合，便吃盡苦頭。

曼城左中堅艾基今場更傷出，未知傷勢如何。（路透社）

曼城之後還要在足總盃4強應付錫菲聯，以及下周中英超決戰榜首的阿仙奴；穩陣的哥帥自然沒有為今仗自滿，在賽後繼續演活保守的角色，他說：「問題不是取勝，而在嘗試，當你不斷地嘗試，或許最後會獲得幸福之神眷顧。」難道歐聯錦標，以至「三冠王」，同樣是「序有應得」？